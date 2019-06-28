Звільнені з російського полону українці прибули в Мінськ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Літак, на якому звільнені українці вирушать до Києва, вже чекає в аеропорту

Зі столиці Білорусі звільнені українці от-от вилетять до Києва

Чотирьох звільнених з полону громадян України, яких відпустили бойовики «ЛДНР» вже доставили в Мінськ.

«Яків Веремейчик, Міхєєв Едуард, Максим Горяїнов і Дмитро Великий. Ось вони, всі четверо, мені передали документи щодо їхнього звільнення та їх паспорти, українські паспорти, за якими вони вилетять сьогодні з Мінська і прибудуть до Києва», - заявив голова політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук, який вів переговори про звільнення полонених з ватажками «ЛДНР» Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником.

Літак, на якому звільнені полонені вирушать до Києва, вже чекає в аеропорту.

Нагадаємо, Дмитро Великий був узятий в полон 11 вересня 2016 року і засуджений «судом» бойовиків до 15 років позбавлення волі за звинуваченням у тероризмі. Яків Веремейчик потрапив у полон 25 травня 2018 року, бойовики порушили проти нього низку кримінальних справ. Едуарда Міхєєва взяли в полон 16 жовтня 2017 року, засудили нібито за держзраду і засудили до 12 років позбавлення волі.

Ще один звільнений - Максим Горяїнов, старшина 53 ОМБр. Його взяли в полон 25 травня 2019 року і вже встигли провести «суд», який призначив бійцеві 15 років позбавлення волі.

Дмитра Великого «суд» у ОРЛО визнав «українським терористом і диверсантом». Водночас ця людина перебуває у розшуку Міністерства внутрішніх справ України як дезертир зі Збройних сил.

За даними української поліції, у червні 2016 року Великий самовільно покинув лави ЗСУ.

«Дмитро Великий – претендент на премію Дарвіна. Дезертирувавши із ЗСУ, він поїхав на заробітки в Росію. От тільки братоньки пацифізму не оцінили й у підсумку призначили Великого українським диверсантом і шпигуном. А тепер віддають його Україні, подаючи це як неймовірний успіх миротворчої місії Медведчука», – написав у себе на сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський.

Джерело: 112 Україна