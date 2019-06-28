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    Звільнені з російського полону українці прибули в Мінськ

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    Літак, на якому звільнені українці вирушать до Києва, вже чекає в аеропорту - Звільнені з російського полону українці прибули в Мінськ
    Літак, на якому звільнені українці вирушать до Києва, вже чекає в аеропорту

    Зі столиці Білорусі звільнені українці от-от вилетять до Києва

    Чотирьох звільнених з полону громадян України, яких відпустили бойовики «ЛДНР» вже доставили в Мінськ.

    «Яків Веремейчик, Міхєєв Едуард, Максим Горяїнов і Дмитро Великий. Ось вони, всі четверо, мені передали документи щодо їхнього звільнення та їх паспорти, українські паспорти, за якими вони вилетять сьогодні з Мінська і прибудуть до Києва», - заявив голова політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук, який вів переговори про звільнення полонених з ватажками «ЛДНР» Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником.

    Літак, на якому звільнені полонені вирушать до Києва, вже чекає в аеропорту.

    Нагадаємо, Дмитро Великий був узятий в полон 11 вересня 2016 року і засуджений «судом» бойовиків до 15 років позбавлення волі за звинуваченням у тероризмі. Яків Веремейчик потрапив у полон 25 травня 2018 року, бойовики порушили проти нього низку кримінальних справ. Едуарда Міхєєва взяли в полон 16 жовтня 2017 року, засудили нібито за держзраду і засудили до 12 років позбавлення волі.

    Ще один звільнений - Максим Горяїнов, старшина 53 ОМБр. Його взяли в полон 25 травня 2019 року і вже встигли провести «суд», який призначив бійцеві 15 років позбавлення волі.

    Дмитра Великого «суд» у ОРЛО визнав «українським терористом і диверсантом». Водночас ця людина перебуває у розшуку Міністерства внутрішніх справ України як дезертир зі Збройних сил.

    За даними української поліції, у червні 2016 року Великий самовільно покинув лави ЗСУ.

    «Дмитро Великий – претендент на премію Дарвіна. Дезертирувавши із ЗСУ, він поїхав на заробітки в Росію. От тільки братоньки пацифізму не оцінили й у підсумку призначили Великого українським диверсантом і шпигуном. А тепер віддають його Україні, подаючи це як неймовірний успіх миротворчої місії Медведчука», – написав у себе на сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський.

    Джерело: 112 Україна

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