Звільнені українські полонені з окупованого Донбасу прибули в Київ



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Фото Цензор.НЕТ

Українці не знають, чому їх перевозили через Мінськ

Четверо українськіх полонених, яких утримували бойовики на окупованому Донбасі, прибули з Мінську - через який їх перевозили - до України: це Яків Веремейчик, Міхєєв Едуард, Максим Горяїнов і Дмитро Великий.

Великий розказав: «(Ми були…) у МІ32, це Макіївська колонія, там ще багато наших хлопців сидить, які займались ДВРГ, які співпрацювали… Є Рома Писинець, який займався розвідкою радіоелектронною, є Валера Матюшенко, він передавав дані СБУ, є дуже багато хлопців, є Куліш, теж ДВРГ займався. Там дуже багато хлопців, які допомагали Україні… Ще близько 20 хлопців, яких я знаю, перебувають, а ще є ізоляція… ще є на 97-й колонії слідчий ізолятор МГБ», - сказав.

На питання про те, чому їх перевозили з окупованих територій саме через Мінськ, він відповів «нам нічого не пояснювали, чи буде обмін, нічого не говорили».

Зазначив, що почувається добре.

Нагадаємо, Дмитро Великий був узятий в полон 11 вересня 2016 року і засуджений «судом» бойовиків до 15 років позбавлення волі за звинуваченням у тероризмі. Яків Веремейчик потрапив у полон 25 травня 2018 року, бойовики порушили проти нього низку кримінальних справ. Едуарда Міхєєва взяли в полон 16 жовтня 2017 року, засудили нібито за держзраду і засудили до 12 років позбавлення волі.

Ще один звільнений - Максим Горяїнов, старшина 53 ОМБр. Його взяли в полон 25 травня 2019 року і вже встигли провести «суд», який призначив бійцеві 15 років позбавлення волі.

Дмитра Великого «суд» у ОРЛО визнав «українським терористом і диверсантом». Водночас ця людина перебуває у розшуку Міністерства внутрішніх справ України як дезертир зі Збройних сил.

За даними української поліції, у червні 2016 року Великий самовільно покинув лави ЗСУ.

«Дмитро Великий – претендент на премію Дарвіна. Дезертирувавши із ЗСУ, він поїхав на заробітки в Росію. От тільки братоньки пацифізму не оцінили й у підсумку призначили Великого українським диверсантом і шпигуном. А тепер віддають його Україні, подаючи це як неймовірний успіх миротворчої місії Медведчука», – написав у себе на сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський.