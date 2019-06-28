Дружина полоненого розказала, кого насправді звільнив Медведчук з російського полону



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Фото «112 Україна»

Один зі звільнених сприяв тому, щоб в полоні у терористів «ЛДНР» опинилися семеро українських військовослужбовців?

Максим Горяїнов, про звільнення якого з полону бойовиків домовився лідер політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук, сприяв тому, щоб в полоні у терористів «ЛДНР» опинилися семеро українських військовослужбовців. Про це у себе в Facebook написала дружина одного з полонених Олена Дуванова-Рожкова.

«Пан Медведчук звільнив одного з восьми українських військовослужбовців, які нещодавно потрапили в полон, Горяїнова Максима. Що б всі розуміли, цей чоловік був за кермом і сприяв тому, щоб машина з військовими, серед яких мій чоловік, Дуванов Кім, заїхала на підконтрольну територію. Ось, кого визволяє Медведчук», – написала дружина військового.

Як повідомлялось, четверо українських полонених, яких утримували бойовики на окупованому Донбасі, прибули з Мінську до Києва - через який їх перевозили - до України: це Яків Веремейчик, Міхєєв Едуард, Максим Горяїнов і Дмитро Великий.

Додамо, що Дмитро Великий був узятий в полон 11 вересня 2016 року і засуджений «судом» бойовиків до 15 років позбавлення волі за звинуваченням у тероризмі. Яків Веремейчик потрапив у полон 25 травня 2018 року, бойовики порушили проти нього низку кримінальних справ. Едуарда Міхєєва взяли в полон 16 жовтня 2017 року, засудили нібито за держзраду і засудили до 12 років позбавлення волі.

За даними української поліції, у червні 2016 року Великий самовільно покинув лави ЗСУ.

«Дмитро Великий – претендент на премію Дарвіна. Дезертирувавши із ЗСУ, він поїхав на заробітки в Росію. От тільки братоньки пацифізму не оцінили й у підсумку призначили Великого українським диверсантом і шпигуном. А тепер віддають його Україні, подаючи це як неймовірний успіх миротворчої місії Медведчука», – написав у себе на сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський.