Глава ДБР лише вступив на посаду, а вже знає, що його відомству мало фінансування 650 млн у рік

У ДБР планують внести свої пропозиції щодо держбюджету України на 2018 рік

На думку новоспеченого очільника Державного бюро розслідувань Романа Труби, 650-ти мільйонів гривень, передбачених у держбюджеті на 2018 рік на роботу ДБР, не вистачить. Про це Труба повідомив у інтерв’ю виданню LB.ua. «На мій погляд, [цих грошей] не вистачить. Якби орган вже діяв, штат був би сформований тощо, сума була б



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Фото: LB.ua Роман Труба, голова ДБР

У ДБР планують внести свої пропозиції щодо держбюджету України на 2018 рік

На думку новоспеченого очільника Державного бюро розслідувань Романа Труби, 650-ти мільйонів гривень, передбачених у держбюджеті на 2018 рік на роботу ДБР, не вистачить. Про це Труба повідомив у інтерв’ю виданню LB.ua.

«На мій погляд, [цих грошей] не вистачить. Якби орган вже діяв, штат був би сформований тощо, сума була б достатньою. Це питання нами опрацьовується і до остаточного прийняття бюджету на 2018 рік ми внесемо свої пропозиції», — зазначив очільник ДБР.

За словами Труби, «надзвичайно великі кошти будуть витрачені на матеріально-технічну базу: приміщення, комп’ютери, те, що має забезпечити діяльність бюро».

Нагадаємо, 22 листопада Президент призначив Романа Трубу директором Держбюро розслідувань.

Довідка. З 1997-го року Труба працював у Львівській прокуратурі, в тому числі, на посаді заступника начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області. Також у його трудовій книжці – кілька років роботи прокурором Пустомитівського району Львівської області. Кар’єра Труби круто пішла вгору після Євромайдану, коли генпрокурором за квотою «Свободи» став його земляк Олег Махніцький. За Махніцького Труба очолив слідче управління Генпрокуратури. В обоймі він залишився і після того, як Махніцького змінив Віталій Ярема. Труба покинув ГПУ лише тоді, коли на її чолі став Віктор Шокін. На конкурс колишній прокурор подавався як керівник департаменту в юридичній компанії «Сектор права».

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