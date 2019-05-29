Глава партії «Удар» йде з посади



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Нардеп Оксана Продан

Оксана Продан подала документи про складання повноважень голови партії «Удар»

Народний депутат та голова політичної партії «Удар» Оксана Продан склала із себе повноваження очільниці політсили.

Про це у середу ввечері вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні подано на реєстрацію до Мінюсту документи про складання мною повноважень голови партії «Удар» Віталія Кличка», - повідомила Продан.

Зазначимо, що менш ніж за годину Продан видалила свій пост із Facebook.

Раніше стало відомо, що Віталій Кличко піде в Раду, а партію «Удар» може очолити його брат Володимир.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.