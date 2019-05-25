Кличко піде в Раду, а партію може очолити брат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Кличко не став заперечувати, що його брат Володимир Кличко може стати фронтменом партії «Удар»

Мер Києва Віталій Кличко має намір брати участь у дострокових виборах до Верховної Ради. Про свої політичні плани він розповів інтерв’ю журналу НВ.

«Однозначно я буду брати участь у виборах до Верховної Ради, пропонувати програму дій не віртуальну, а практичну. Тому що знаю: від вищого законодавчого органу дуже багато залежить для розвитку кожного міста, містечка і села», — заявив Кличко.

Мер не став прямо відповідати на запитання про те, кого він бачить своїми політичними союзниками, заявивши, що це будуть люди, з якими у нього спільні цінності, погляди і принципи.

«Я веду переговори з багатьма політичними фігурами, з якими у мене збігаються принципи, принципи політичної сили «Удар». І однозначно найближчим часом, якщо у нас співпадуть напрямки нашого руху, я їх назву», — додав він.

Віталій Кличко не став заперечувати, що його брат Володимир Кличко може стати фронтменом партії «Удар», зазначивши, що «не має повноважень» за нього говорити.

На уточнююче питання, чи робив він таку пропозицію брату, Віталій Кличко заявив, що не буде цього підтверджувати або спростовувати.

«Я читаю, на мій подив, що багато хто, але не сам Володимир, коментують, роблять якісь заяви, спекулюють з цього приводу. Я не буду ні підтверджувати, ні спростовувати. Я думаю, що краще на це питання відповість сам Володимир», — сказав мер Києва.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

У Верховний Суд подано вже три позовні заяви, якими оскаржується відповідний указ президента.