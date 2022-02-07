На Чернігівщині «Голос» завів експредставницю Януковича в окружну виборчу комісію

У 2010 році на Львівщині Світлана Александрова представляла Віктора Януковича

4 лютого Центральна виборча комісія затвердила склад ОВК на Чернігівщині. Саме тут 27 березня відбудуться довибори народного депутата. «Голос» як парламентська партія гарантовано має у складі ОВК двох представників. І за розподілом партії дісталася позиція заступника голови ОВК. На цю позицію партія подала Світлану Александрову. Вона представляла партію «За майбутнє» у Дніпровській міській ТВК до кінця 2020 року.





До того у цій же комісії вона була від «Батьківщини».





Під час парламентських виборів 2019 року працювала на Чернігівщині (210-й округ) від партії «Зелена планета», а під час виборів 2012 року була головою ОВК на Львівщині (118-й округ) від Ліберальної партії.





Під час виборів президента у 2014 році на Львівщині була секретарем комісії від кандидата Юрія Бойка.





А у 2010 році на тій-таки Львівщині представляла Віктора Януковича. Ці ж дані підтверджує Ukr.Vote.

Інша членкиня ОВК від «Голосу» – Алла Ващенко – балотувалася від «Рідного дому» до Чернігівської міської ради у 2020 році. «Рідний дім» – це політична сила мера Чернігова, і саме від неї Олександр Ломако балотувався до міської ради.

Якщо цього разу Кіра Рудик, яка контролює квоти своєї партії, офіційно з ЄС та УДАРом, що випливає з її присутності на з’їзді партії УДАР, то ще рік тому в ОВК Франківщини (округ 87) простежувалася геть інша співпраця.

Партія «Голос» на Франківщині мала квоту голови ОВК. Там політсилу представляв спершу «чорний нотаріус» з Ірпеня, який втік під час підрахунку перед «мінуванням». А далі з подачі партії була низка замін, яка теж затягувала підрахунок. Згодом стало відомо, що зникли сотні бюлетенів. Ще близько півтисячі голосів забрали клони. Цього відриву було достатньо, щоб переміг кандидат «Слуги народу» Василь Вірастюк.

А під час виборів мера Харкова Рух «Чесно» виявив, що представник «Голосу» підтримував Геннадія Кернеса. Лише після резонансної публікації у ЗМІ партія змінила свого представника.

Після публікації Руху «Чесно» голова фракції «Голос» у Верховній Раді Олександра Устінова зазначила, що голова Чернігівського осередку повідомив, що складає повноваження:

«бо їх «забули попередити», що все злито-продано, і що команда може не сподіватися на висунення кандидата (в народні депутати від «Голосу» - прим. ред.) Спочатку їм сказали, що грошей в партії на заставу немає, а потім чернігівський осередок від інших, не своїх київський босів дізнався, що в комісіях вже якісь ліві люди».





Рух «Чесно» писав про те, що в Україні партії продають свої квоти в комісіях іншим партіям або ж домовляються про безоплатне партнерство. З огляду на те, що ОВК встановлює результати виборів, аналіз її складу дає уявлення про те, хто відповідатиме за результат.