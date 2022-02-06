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    Макрон хоче стати героєм, що врятував Україну – ЗМІ

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    Напередодні переговорів Макрона і Путіна французькі ЗМІ висловили міркування про мотиви політика - Макрон хоче стати героєм, що врятував Україну – ЗМІ
    Напередодні переговорів Макрона і Путіна французькі ЗМІ висловили міркування про мотиви політика
    фото: tass

    Politicо: президент Франції прагне домовитися про мир з Путіним

    Завтра відбудеться візит президента Франції Еммануеля Макрона до Російської Федерації. Він планує домовитись про мир в Україні напередодні президентських виборів у країні цієї весни. Про це пише Politico.

    Макрон розраховує на прорив у відносинах з президентом Росії Володимиром Путіним. Якщо президенту Франції вдасться запобігти вторгненню на територію України з боку агресора – Макрон стане героєм напередодні президентських виборів, які відбудуться вже у квітні.

    Водночас французькі ЗМІ порівнюють президента з попереднім головою країни – Ніколя Саркозі, який успішно виступив посередником у конфлікті між Росією та Грузією.

    «Ви не виграєте вибори за допомогою зовнішньої політики, але це нагадування про статус Еммануеля Макрона як державного діяча міжнародного рівня, і це дозволяє йому виділитися з інших кандидатів ще до початку кампанії, щоб показати, що вона здатна забезпечити існування Франції на міжнародній арені», – заявив експерт із міжнародних відносин Сіріл Брет.

    Також деякі країни заходу нервуються через те, що переговори Макрона з Путіним завершаться тим, що їм доведеться піти на поступки з Росією. Однак члени НАТО вважають, що Росія відступить лише у разі демонстрації сили й збільшення постачання зброї на територію України.

    Як відомо, президент Франції відвідає Україну 8 лютого. «Еммануель Макрон відвідає 7 лютого Росію, 8 лютого – Україну», – йдеться у повідомленні Єлисейського палацу.

    Раніше Макрон звернувся із закликом до Путіна та Зеленського. Президент Франції закликав президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського прискорити мирний процес на Донбасі.

    Як відомо, 3 лютого Зеленський удруге за тиждень дзвонив до Макрона: про що говорили. 29 січня Макрон поговорив із Зеленським після дзвінка Путіну.

    Повідомлялося, що Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією в межах «нормандського формату».

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    Теги: Росія ЗМІ НАТО вибори Еммануель Макрон президент
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    Макрон хоче стати героєм, що врятував Україну – ЗМІ