«Удар» з півночі. Хто куватиме першу перемогу Кличка над «слугами»

«Удар» Кличка висунув кандидатом у 206-му окрузі секретаря Чернігівської міської ради Олександра Ломако (по центру). На з’їзді партії був також присутній мер Чернігова Владислав Атрошенко (праворуч)

Вибори в 206-му окрузі – перший екзамен для союзу «Удару», ЄС та «Голосу»

4 лютого Центральна виборча комісія затвердила склад окружної виборчої комісії (ОВК) на Чернігівщині. Саме тут 27 березня відбудуться довибори народного депутата. До складу комісії, яка налічує 17 членів, увійшли представники 14 партій. Але це не означає, що саме ці партії контролюватимуть процес підрахунку.

Рух «Чесно» писав про те, що в Україні партії продають свої квоти в комісіях іншим партіям або ж домовляються про безоплатне партнерство. З огляду на те, що ОВК встановлює результати виборів, аналіз її складу дає уявлення про те, хто відповідатиме за результат.

Виклик для Банкової

В усіх округах, де проводили довибори до Верховної Ради, «слуги народу» перемагали – Франківщина, Херсонщина, Черкащина, Чернігівщина. Це були іміджево важливі перемоги для партії центральної влади.

Для того, щоб показати у ЗМІ, що «Слуга народу» – переможець, в цих округах вдавалися до різних кроків. Так, на Херсонщині могли затягувати призначення виборів, щоб мати шанс адмінресурсом підняти рейтинг свого кандидата – голови ОДА. Зрозумівши, що не вдалося, пішли на бартерну схему: виміняли добровільне «зняття» з виборів рейтингового конкурента на посаду голови ОДА.

В інших округах у конкурентів «слуг» з’являлися клони або ж в ОВК відбувалися дивні речі, після яких зникали бюлетені. Тому важливість ОВК під час встановлення голосів важко переоцінити.

Місцеві вибори показали, що жодна парламентська партія не проводить якісне партійне будівництво. «Слуги народу» не взяли жодного мера в обласних центрах. Лише «Батьківщина» та ЄС отримали по одній перемозі. Але для партій, які мають представництво у Верховній Раді, це, по суті, теж нульовий результат.



На виборах на Чернігівщині «слугам народу» буде значно важче перемагати, адже до округу входить саме місто Чернігів. А від «Удару» балотується людина мера міста – секретар міськради Олександр Ломако, дочасна агітація якого вже кілька місяців висить на бордах.

Детальніше про це читайте тут: Хто замінить Антона Полякова? На окрузі загиблого депутата почалась кампанія.

Тож перемогти в цьому окрузі партії влади і так було б нелегко, а тут ще додаються останні медіаскандали з нардепами Олександром Трухіним та Сергієм Кузьміних. Останнього оголосили в розшук. ЗМІ твердять, що Володимир Зеленський думає про ребрендинг партії до парламентських виборів. Але не меншим викликом залишаються і президентські вибори.

Наразі триває протистояння Банкової і мера Києва Віталія Кличка. І за останні кілька тижнів воно суттєво загострилось через ситуацію із призначенням голів райдержадміністрації та відновленням райрад у Києві.

«Мені здається, що він забув, що він – мер, і вирішив почати президентську кампанію», – ще влітку 2021 року наголошував Володимир Зеленський.

Тому, найімовірніше, кадрових домовленостей, яких «Нам тут жити» і «Слуга народу» досягли на Херсонщині, в окрузі 206 не буде. Відповідно, «Удар», якому іміджево важливо потрапити в парламент і показати першу перемогу над «слугами», намагається закріпити свої позиції в ОВК на Чернігівщині.

Як розподілилися сфери впливу в ОВК на Чернігівщині?

«Удар» вже провів з’їзд, і на ньому кандидатом від партії офіційно висунули секретаря Чернігівської міськради Олександра Ломака.

У складі ОВК немає представників «Удару». Це не парламентська партія, вона не має постійних представників і могла сподіватися лише на жеребкування. Тому тут «Удар» може розраховувати лише на квоти інших політичних сил.

З огляду на те, що очільник партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко та очільниця партії «Голос» Кіра Рудик були на з’їзді, можна припустити, що ці партії не висуватимуть своїх кандидатів і їхні квоти будуть віддані «Удару».

XXV з'їзд політичної партії «Удар Віталія Кличка» пройшов 4 лютого 2022 року в Києві

І перша ж перевірка членкині ОВК від «Голосу» це припущення підтверджує. Представниця ОВК від цієї політичної сили Алла Ващенко балотувалася від «Рідного дому» до міської ради у 2020 році. «Рідний дім» – це політична сила мера Чернігова, і саме від неї Ломако балотувався до міськради.

Якщо цього разу Кіра Рудик, яка контролює квоти партії, перебуває з ЄС та «Ударом», то ще рік тому в ОВК Франківщини (округ 87) простежувалася геть інша співпраця. Партія «Голос» мала квоту голови ОВК. Там політсилу представляв спершу «чорний нотаріус» з Ірпеня, який втік під час підрахунку перед «мінуванням». А далі з подачі партії була низка замін: вони теж затягували підрахунок. Згодом стало відомо, що зникли сотні бюлетенів. Ще близько пів тисячі голосів забрали клони. Цього відриву було достатньо, щоб переміг кандидат «Слуги народу» Василь Вірастюк.

Співпраця з різними політичними силами може свідчити про заробітчанство на квотах. Підписанткою подання квот для ОВК на Франківщині була Кіра Рудик.

У партії «Голос» у цьому складі ОВК немає голови, але є заступниця. Нею стала Світлана Александрова. Вона була заступницею голови ТВК у Дніпрі. Представляла там партію «За майбутнє» до кінця 2020 року, а до того в цій же комісії – «Батьківщину». Під час парламентських виборів 2019 року Александрова працювала на Чернігівщині (210-й округ) від партії «Зелена планета», а у 2012 році була головою ОВК на Львівщині (118-й округ) від Ліберальної партії. На президентських виборах у 2014 році знову-таки на Львівщині представляла кандидата Юрія Бойка. У 2010 році була представницею Віктора Януковича.

Тут варто нагадати, що під час виборів мера Харкова Рух «Чесно» виявив, що представник «Голосу» підтримував Геннадія Кернеса. Лише після резонансної публікації у ЗМІ партія змінила свого представника.

Від ЄС у комісії два члени – Анатолій Шацький та Лариса Ларченко. І тут, як і в ситуації з «Голосом», чітко прослідковується, що квоту могли віддати «Удару». Член комісії Шацький має зв’язок із чинним мером Чернігова. Коли Владислав Атрошенко був народним депутатом від «Нашої України» в четвертому скликанні, повний тезко члена ОВК був помічником парламентаря.

Далі Анатолій Шацький значився помічником депутата минулого скликання Чернігівської обласної ради (Радикальна партія Ляшка). До речі, представниця цієї сили Віра Романенко в цьому складі ОВК теж може мати зв’язок із партнерами «Удару» – ЄС. Під час президентських виборів 2019 року її повна тезка була головою ОВК від Петра Порошенка в одному з округів Чернігівщини. А на місцевих виборах 2020 року вона представляла «Голос» і була секретарем Чернігівської обласної територіальної виборчої комісії.

Під час президентських виборів 2014 року Шацький представляв на Чернігівщині кандидата Василя Куйбіду, який з високою ймовірністю балотувався суто технічно, і тоді його квота в комісіях могла працювати на реального кандидата.

Що стосується Лариси Ларченко, то вона представляла ЄС на місцевих виборах 2020 року в Чернігівській районній ТВК. З високою ймовірністю це дружина ексголови Чернігівської РДА Олександра Ларченка.

Квота політичної партії «Сила людей» теж має свої зв’язки з ЄС. Надія Кот на президентських виборах у другому турі представляла на Чернігівщині Петра Порошенка. Працює головним бухгалтером управління освіти Чернігова, яке підпорядковане місцевій владі. У міській раді їй вручали подяку та відзнаку до Дня працівника освіти.

Представник «Соціальної справедливості» Максим Ткачик у 2019 році балотувався в парламент від цієї ж політсили. Участь партії у виборах, найімовірніше, мала технічну природу. Повний тезко цього члена ОВК був помічником народного депутата від «Удару» Валерія Пацкана, який на останніх парламентських виборах ішов у списку ЄС.

Хто в ОВК від «слуг»?

«Слуги народу» отримали посаду голови комісії. За неписаним правилом позиції голови, заступника та секретаря розподіляються між парламентськими партіями.

Партію влади в ОВК представляє Юлія Кравченко. Вона на парламентських виборах була членкинею комісії від «Всеукраїнського аграрного об’єднання «Заступ» у сусідньому 205-му окрузі, а на президентських виборах у цьому ж окрузі її подали від Зеленського.

У цьому складі ОВК за квотою «Слуги народу» є членкиня, яка раніше була пов’язана з «Голосом». Це Олеся Гусаченко. Вона входила до складу Чернігівської міської ТВК у 2020 році як представниця «Голосу».

Наразі не простежуються зв’язки інших членів ОВК з партією центральної влади. Примітно, що під час двох моніторингів зовнішньої реклами на Чернігівщині жодного разу не вдавалося зафіксувати рекламу «Великого будівництва» чи просування провладного кандидата. В межах округу «Чесно» фіксував лише незначну кількість білбордів із новорічними вітаннями від діючих нардепів «Слуги народу».



Це може свідчити про те, що «слуги народу» вперше можуть відмовитись від участі в довиборах у парламент, щоб у медіаполі не була зафіксована їхня поразка і падіння рейтингу.

Чи буде кандидат від «Батьківщини»?

На минулих довиборах на Чернігівщині (208-й округ) лідерка «Батьківщини» підтримала свого давнього опонента Олега Ляшка. Але він програв «Слузі народу» Анатолію Гуньку.

Юлія Тимошенко та Олег Ляшко влітку 2020 року об’єднали зусилля, щоб вибороти мандат на Чернігівщині. Але альянс не приніс успіху (Фото. Facebook Тетяна Лупова)

Зовнішня реклама вказує на те, що на цих виборах у «Батьківщини» може бути свій кандидат.

Рекламну кампанію ще до реєстрації розпочав «антикризовий менеджер» партійного осередку, як його називають у рекламних публікаціях і місцевих медіа, Дмитро Нікітін.

«Батьківщина» як парламентська партія має в ОВК двох представників. Їм дісталася квота секретаря. Цю позицію займає Наталія Чеботар, яка, як і багато хто з цього складу ОВК, раніше була у складі сусідньої комісії – 205-го округу. Там Чеботар також представляла «Батьківщину».

У цьому ж окрузі вона представляла в комісії цю ж партію під час парламентських виборів. На сайті ЦВК вказано, що Чеботар на той момент працювала в Центрі радіаційного захисту та оздоровлення населення.

Ще одна членкиня ОВК від «Батьківщини» – Алла Апанасенко. Вона представляла цю ж партію в Чернігівській районній ТВК на місцевих виборах. Балотувалася до Деснянської райради у Чернігові від «Укропу» в 2015 році.

З ким пов’язані інші члени ОВК?

Що стосується інших представників ОВК, то явний зв’язок не вдалося простежити ані з альянсом «Удар» — ЄС — «Голос», ані зі «слугами народу». Подальше висування кандидатів у цьому окрузі може внести більше ясності в розподіл сил в ОВК.

Також не виключені заміни у складі ОВК, які традиційно можуть відбутися після того, як партії, які мають квоти, домовляться з головними конкурентами на виборах. Але є інформація, яка вже дає розуміння того, з ким чинні члени комісії працювали на попередніх виборах.

Представник ОПЗЖ Сергій Карпов на місцевих виборах у цій же виборчій комісії представляв цю ж політсилу. Був заступником голови комісії. Але на парламентських виборах був членом комісії цього ж округу від «Солідарності жінок України».

А після Революції Гідності йшов у народні депутати від сусіднього округу на Чернігівщині. Ймовірно, був технічним кандидатом і кампанію не вів, оскільки набрав лише 52 голоси. На президентських виборах 2014 року був довіреною особою Юрія Бойка.

Членкиня ОВК Людмила Лугіна демонструє політичну сталість у своїй роботі. На позачергових парламентських виборах 2019 року представляла так само Опоблок по сусідньому 205-му округу, а під час президентських виборів була спостерігачкою від кандидата Олександра Вілкула.

На місцевих виборах 2015 року балотувалася до Чернігівської міськради та до Деснянської райради від Опоблоку, але на останніх виборах до Чернігівської міськради йшла від «Сили і честі».

Сергій Луговик в ОВК представляє Партію зелених України. Від цієї ж партії балотувався до парламенту в 2019, 2014 та 2012 роках. Варто зауважити, що балотування було, найімовірніше, технічним, оскільки кандидат ішов в одному з мажоритарних округів Київщини (223) та отримав 80 голосів.

Представниця «Громадянської позиції» Юлія Іллєнко на минулих місцевих виборах була у складі Чернігівської обласної ТВК від Української морської партії Сергія Ківалова.

Партія «Факел» відправила на Чернігівщину Любомира Дикого, який працював на Черкащині під час проміжних виборів 2021 року від цієї ж політсили. Саме він допоміг Руху «Чесно» за відсутності кворуму в тамтешній ОВК відшукати, де переховувалася частина членів комісії. Але з останніх днів підрахунку зник.

Під час місцевих виборів він представляв «Щасливу Україну» в ОВК на Полтавщині.

Коли у 2014 році відбувалися парламентські вибори, на Луганщині Дикий представляв партію «Собор».

Партію «Сила права» представляє Софія-Романа Гіссовська. Вона є керівницею ТОВ «Боба енд блек», яке розташоване у Львові.

У складі ОВК є ще і представниця «Української стратегії Гройсмана» Ольга Івасюк.

Нагадаємо, під час моніторингу дочасної агітації на Чернігівщині ймовірний кандидат у депутати Ломако вдав, що не знає, хто розміщує його борди на Чернігівщині. Також з боку цього потенційного кандидата Рух «Чесно» фіксував гречкосійство, застосування адмінресурсу та джинсую

Ірина Федорів, рух «Чесно»