Кандидатка у президенти Франції хоче, щоб країна вийшла з НАТО

Марін Ле Пен пообіцяла в разі своєї перемоги вивести країну з Альянсу

Політикиня не хоче бути втягнутою в конфлікти в світі

Кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен пообіцяла вивести країну з НАТО у разі перемоги на виборах, про це повідомляє Le Figaro.

У суботу, 5 лютого, лідер правоекстремістської партії «Національного об’єднання» Марін Ле Пен провела брифінг для своїх виборців, анонсуючи свої плани на посаді президента Франції. Зокрема, вона заявила, що у разі перемоги на президентських виборах виведе Францію з

«Щоб не бути втягнутим у не наші конфлікти», – підкреслила Марін Ле Пен.

Вибори президента Франції пройдуть у два тури – 10 та 24 квітня. Вийти у другий тур разом з чинним президентом Еммануелем Макроном мають рівні шанси лідер правопопулістського «Національного об’єднання» Марін Ле Пен та кандидатка «Республіканців» Валері Пекресс.

Нагадаємо, раніше ще один кандидат у президенти Франції заявив про бажання вивести країну з НАТО.

Зазначимо, у квітні 2022 року у Франції відбудуться президентські вибори. Найімовірніше з президентом Макроном у другий тур вийде шанувальник Путіна Ерік Земмур, за популярністю він уже обійшов Марін Ле Пен.

Читайте також: