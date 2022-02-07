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    Кандидатка у президенти Франції хоче, щоб країна вийшла з НАТО

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    Марін Ле Пен пообіцяла в разі своєї перемоги вивести країну з Альянсу - Кандидатка у президенти Франції хоче, щоб країна вийшла з НАТО
    Марін Ле Пен пообіцяла в разі своєї перемоги вивести країну з Альянсу
    фото: AFP

    Політикиня не хоче бути втягнутою в конфлікти в світі

    Кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен пообіцяла вивести країну з НАТО у разі перемоги на виборах, про це повідомляє Le Figaro.

    У суботу, 5 лютого, лідер правоекстремістської партії «Національного об’єднання» Марін Ле Пен провела брифінг для своїх виборців, анонсуючи свої плани на посаді президента Франції. Зокрема, вона заявила, що у разі перемоги на президентських виборах виведе Францію з

    «Щоб не бути втягнутим у не наші конфлікти», – підкреслила Марін Ле Пен.

    Вибори президента Франції пройдуть у два тури – 10 та 24 квітня. Вийти у другий тур разом з чинним президентом Еммануелем Макроном мають рівні шанси лідер правопопулістського «Національного об’єднання» Марін Ле Пен та кандидатка «Республіканців» Валері Пекресс.

    Нагадаємо, раніше ще один кандидат у президенти Франції заявив про бажання вивести країну з НАТО.

    Зазначимо, у квітні 2022 року у Франції відбудуться президентські вибори. Найімовірніше з президентом Макроном у другий тур вийде шанувальник Путіна Ерік Земмур, за популярністю він уже обійшов Марін Ле Пен.

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    Теги: НАТО вибори Франція партії Марін Ле Пен
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    Кандидатка у президенти Франції хоче, щоб країна вийшла з НАТО