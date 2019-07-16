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    Політика

    Головні спонсори партії Шарія - з Харківщини

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    Анатолій Шарій з 2011 року проживає поза Україною - Головні спонсори партії Шарія - з Харківщини
    Анатолій Шарій з 2011 року проживає поза Україною

    Всього у партії Шарія було 33 донори. Найбільш щедрі з Харківської області

    Одинадцять осіб із Харкова, Дергачів і Мерефи профінансували виборчу кампанію «Партії Шарія» на 76%. Про це повідомляє рух «Чесно».

    Як свідчить проміжний фінансовий звіт, на рахунок виборчого фонду «Партії Шарії» надійшло трохи більше 4 млн гривень. Партія на кампанію, поки що, пожертвувала 55 тис. грн. А 3,5 мільйони перерахували фізичні особи.

    Фізосіб охочих фінансувати «Партію Шарія» було 33. найбільші спонсори живуть в Харкові, а також у містечках Дергачах і Мерефі.

    Харківські спонсори передали партії 76% коштів виборчого фонду. Серед цих донорів є:

    • №№9 і 18 у виборчому списку «Партії Шарія» Дмитро Бутенко і Денис Бірченко;
    • бізнесмени Віталій Ворона і Меланія Тертишник, пов'язані спільною адресою реєстрації підприємств;
    • Галина Хлонь і директорка її підприємства Олена Грінченко.        

    Найімовірніше донори Шарія непублічні, оскільки інформація про них є лише у держреєстрах.

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    Головні донори партії Шарія
    Головні донори партії Шарія

    На 10 липня, коли подали звіт, на виборчу кампанію «Партія Шарія» витратила майже 2,1 млн. Всі гроші витратили в один день 26 червня.

    Найбільше, 1,3 мільйони, витратили на рекламу в інтернеті.

    Проміжні звіти подаються за 5 днів до виборів, остаточні — протягом 15 днів після дати голосування.

    Нагадаємо, з 21 квітня по 7 липня партії та кандидати разом витратили на рекламу на національних телеканалах близько 307 млн гривень.

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