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    Суспільство

    Які партії витратили найбільше грошей на свою телерекламу (графіка)

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    Хоча виборча кампанія офіційно почалася лише наприкінці травня, реклама партій і окремих політиків стартувала вже за кілька днів після другого туру президентських виборів, - Чесно - Які партії витратили найбільше грошей на свою телерекламу (графіка)
    Хоча виборча кампанія офіційно почалася лише наприкінці травня, реклама партій і окремих політиків стартувала вже за кілька днів після другого туру президентських виборів, - Чесно

    Найбільше витратились політичні сили Ляшка, Гройсмана, Порошенка і Медведчука, найменше – Смешка

    Учасники парламентської кампанії з 21 квітня по 7 липня разом витратили близько 307 мільйонів гривень на телерекламу на 18 загальнонаціональних каналах. Про це повідомляє Рух Чесно.

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    Зазначається, що хоча виборча кампанія офіційно почалася лише наприкінці травня, реклама партій і окремих політиків стартувала вже за кілька днів після другого туру президентських виборів.

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    «Реєстрацію більшість партій відтягнули аж до кінця червня, хоча агітацію вели і до цього», - йдеться у повідомленні.

    У Чесно відзначають, що найбільше реклами виходило на замовлення «Радикальної партії», «Української стратегії Гройсмана» та «Європейської солідарності». «Ці ж політсили є лідерами за обсягами витрат», - пишуть у Чесно. 

    «Чотири кандидати-мажоритарники замовляли рекламу на національному телебаченні. Серед них найбільше витратив Володимир Карплюк, що балотується у 95 окрузі. Він витратив близько дев’яти мільйонів гривень», - зазначають в громадській організзації. 

    Рух Чесно проаналізував обсяги та вартість політичної реклами з квітня по  липень 2019 року. 

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