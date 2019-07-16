Які партії витратили найбільше грошей на свою телерекламу (графіка)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хоча виборча кампанія офіційно почалася лише наприкінці травня, реклама партій і окремих політиків стартувала вже за кілька днів після другого туру президентських виборів, - Чесно

Найбільше витратились політичні сили Ляшка, Гройсмана, Порошенка і Медведчука, найменше – Смешка

Учасники парламентської кампанії з 21 квітня по 7 липня разом витратили близько 307 мільйонів гривень на телерекламу на 18 загальнонаціональних каналах. Про це повідомляє Рух Чесно.

Зазначається, що хоча виборча кампанія офіційно почалася лише наприкінці травня, реклама партій і окремих політиків стартувала вже за кілька днів після другого туру президентських виборів.

«Реєстрацію більшість партій відтягнули аж до кінця червня, хоча агітацію вели і до цього», - йдеться у повідомленні.

У Чесно відзначають, що найбільше реклами виходило на замовлення «Радикальної партії», «Української стратегії Гройсмана» та «Європейської солідарності». «Ці ж політсили є лідерами за обсягами витрат», - пишуть у Чесно.

«Чотири кандидати-мажоритарники замовляли рекламу на національному телебаченні. Серед них найбільше витратив Володимир Карплюк, що балотується у 95 окрузі. Він витратив близько дев’яти мільйонів гривень», - зазначають в громадській організзації.

Рух Чесно проаналізував обсяги та вартість політичної реклами з квітня по липень 2019 року.