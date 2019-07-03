Шарій офіційно зареєстрований у Литві (документ)



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Шарій вже кілька років зареєстрований за адресом Вільнюс, вулиця Павільненю, 45

Блогера Анатолія Шарія Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом в народні депутати за рішенням суду, через відсутність доказів про те, що він не проживав в Україні протягом останніх п'яти років.

Згідно з даними, наведеними у регулярному віснику реєстраційного центру Литви за 2017 рік (сторінка 8), у ньому зареєстрована фізична особа-підприємець з відповідним іменем та прізвищем. Так, в реєстрі вказана і адреса реєстрації підприємця Анатолія Шарія - Anatolii Sharii: Вільнюс, вулиця Павільненю, 45.

Нагадаємо, у 2012 році Шарій заявляв, що режим Януковича переслідує його за «розслідування щодо участі держустанов у наркобізнесі». В червні того ж року він отримав статус політичного біженця і посвідку на проживання в Євросоюзі від Литви. В липні 2013 року його затримували в Амстердамі. А у 2015 році МВС Литви почало перевірку з метою можливого позбавлення Шарія притулку через його антиукраїнську діяльність.

Попри інформацію про те, що Шарій перебував за межами України, 1 липня цього року в Україні Верховний суд виніс рішення, яким примусив Центральну виборчу комісію зареєструвати Шарія кандидатом в народні депутати.

Раніше комісія відмовила блогеру в реєстрації.

3 липня ЦВК звернулась до державних органів з проханням надати докази того, що Шарій не проживав в Україні протягом останніх п'яти років. Своєю чергою Шарій заявив, що звернеться через це до Європейського суду з прав людини.

Джерело: DW