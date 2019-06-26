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    Політика

    Кого Шарій планує завести в Раду (повний виборчий список)

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    В квітні 2019&nbsp;<span>Шевченківський райсуд скасував рішення про розшук Анатолія Шарія</span> - Кого Шарій планує завести в Раду (повний виборчий список)
    В квітні 2019 Шевченківський райсуд скасував рішення про розшук Анатолія Шарія

    Центрвиборчком зареєстрував тільки 29 кандидатів від партії Шарія

    Центральна виборча комісія оприлюднила список кандидатів в депутати по загальнодержавному округу від партії Шарія.

    Відповідний список з 29 кандидатів з’явився на сайті ЦВК вчора ввечері.

    В ньому немає №1 Анатолія Шарія та №5 Євгена Євтухова, котрим ЦВК відмовила в реєстрації 24 серпня.

    Половина виборчого списку Шарія – молоді люди до 30 років. Серед них є журналіст телеканалу Мураєва «Наш» Артур Талабіра. 10 кандидатів  тимчасово не працюють. Усі без винятку безпартійні.

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    Список кандидатів в депутати від «Партії Шарія»:

    1. запис відсутній
    2. Бондаренко Ольга Олексіївна
    3. Бєлоглазова Антоніна Олександрівна
    4. Уллах Павло Ехсанович
    5. запис відсутній
    6. Мамчур Іван Олександрович
    7. Талабіра Артур Русланович
    8. Гладенький Микола Іванович
    9. Бутенко Дмитро Ігорович
    10. Катеринчик Роман Олегович
    11. Гузенко Тетяна Олександрівна
    12. Погрібна Тетяна Олександрівна
    13. Бринза Наталія Володимирівна
    14. Гордієнко Наталія Іванівна
    15. Зіневич Павло Олексійович
    16. Загревський Валерій Борисович
    17. Жук Сергій Миколайович
    18. Бірченко Денис Олександрович
    19. Журбенко Артур Володимирович
    20. Ніколайчук Геннадій Геннадійович
    21. Виноградова Аліса Миколаївна
    22. Любецький Андрій Вікторович
    23. Дудік Євген Олександрович
    24. Шумейко Пелагея Андріївна
    25. Лагошний Андрій Анатолійович
    26. Тук Олександр Олександрович
    27. Суділовська Марія Володимирівна
    28. Лєвєнтов Олександр Володимирович
    29. Осовський Максим Вікторович
    30. Дорошенко Михайло Юрійович
    31. Кучер Дмитро Юрійович
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