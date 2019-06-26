Кого Шарій планує завести в Раду (повний виборчий список)
В квітні 2019 Шевченківський райсуд скасував рішення про розшук Анатолія Шарія
Центрвиборчком зареєстрував тільки 29 кандидатів від партії Шарія
Центральна виборча комісія оприлюднила список кандидатів в депутати по загальнодержавному округу від партії Шарія.
Відповідний список з 29 кандидатів з’явився на сайті ЦВК вчора ввечері.
В ньому немає №1 Анатолія Шарія та №5 Євгена Євтухова, котрим ЦВК відмовила в реєстрації 24 серпня.
Половина виборчого списку Шарія – молоді люди до 30 років. Серед них є журналіст телеканалу Мураєва «Наш» Артур Талабіра. 10 кандидатів тимчасово не працюють. Усі без винятку безпартійні.
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Список кандидатів в депутати від «Партії Шарія»:
- запис відсутній
- Бондаренко Ольга Олексіївна
- Бєлоглазова Антоніна Олександрівна
- Уллах Павло Ехсанович
- запис відсутній
- Мамчур Іван Олександрович
- Талабіра Артур Русланович
- Гладенький Микола Іванович
- Бутенко Дмитро Ігорович
- Катеринчик Роман Олегович
- Гузенко Тетяна Олександрівна
- Погрібна Тетяна Олександрівна
- Бринза Наталія Володимирівна
- Гордієнко Наталія Іванівна
- Зіневич Павло Олексійович
- Загревський Валерій Борисович
- Жук Сергій Миколайович
- Бірченко Денис Олександрович
- Журбенко Артур Володимирович
- Ніколайчук Геннадій Геннадійович
- Виноградова Аліса Миколаївна
- Любецький Андрій Вікторович
- Дудік Євген Олександрович
- Шумейко Пелагея Андріївна
- Лагошний Андрій Анатолійович
- Тук Олександр Олександрович
- Суділовська Марія Володимирівна
- Лєвєнтов Олександр Володимирович
- Осовський Максим Вікторович
- Дорошенко Михайло Юрійович
- Кучер Дмитро Юрійович