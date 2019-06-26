Кого Шарій планує завести в Раду (повний виборчий список)



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В квітні 2019 Шевченківський райсуд скасував рішення про розшук Анатолія Шарія

Центрвиборчком зареєстрував тільки 29 кандидатів від партії Шарія

Центральна виборча комісія оприлюднила список кандидатів в депутати по загальнодержавному округу від партії Шарія.

Відповідний список з 29 кандидатів з’явився на сайті ЦВК вчора ввечері.

В ньому немає №1 Анатолія Шарія та №5 Євгена Євтухова, котрим ЦВК відмовила в реєстрації 24 серпня.

Половина виборчого списку Шарія – молоді люди до 30 років. Серед них є журналіст телеканалу Мураєва «Наш» Артур Талабіра. 10 кандидатів тимчасово не працюють. Усі без винятку безпартійні.

Список кандидатів в депутати від «Партії Шарія»: