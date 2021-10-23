Гройсман розповів, як заробив свій перший мільйон

Коли Гройсману було 14 років, батько оформив його слюсарем в кооператив

Експрем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів в програмі ЖВЛ про свою першу роботу і як він навчився швидко заробляти гроші.

«Ми вшістьох жили у двокімнатній квартирі, моя бабуся, дідусь, мама, тато, брат і я. Різні були часи, було і час в достатку, але були і часи невизначеності, я це пам'ятаю, коли якийсь час у батька і роботи не було», – сказав Гройсман.

Ще в дитинстві Гройсман хотів незалежності, тому коли йому було 14 років, батько оформив його слюсарем в кооператив.

«Я був слюсарем, там було чотири дорослих людини, з якими я працював. Ніхто не робив мені поблажок, іноді і наганяй теж давали, щоб не розслаблявся», – поділився політик.

Коли виповнилося 17 років, батько Володимира покликав його на посаду комерційного директора ринку.

«Кажу: «Тату, ну де я, а де директор ринку». Я тихенько дивився чим займаються юристи, бухгалтера. У 1995 році, коли мені було 18 років, я пішов і зареєструвався підприємцем і ми почали торгувати продуктами харчування, привозити їх з-за кордону, поширювати їх», – резюмував Гройсман.

Все це відбувалося в бурхливих 90-х роках, Гройсман швидко навчився заробляти великі гроші, поки однолітки ще бігали на дискотеки.

Нагадаємо, екс-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в програмі «ЖВЛ» зізнався, що він не глава своєї сім'ї, а весь бізнес веде його дружина Олена.