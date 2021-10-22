У Києві викрили «тіньову» схему грошових переказів в окупований Крим

На вилучені у підозрюваних гроші Шевченківський районний суд Києва наклав арешт

Служба безпеки України викрила протиправний небанківський механізм грошових переказів в окупований Росією Крим. Про це повідомила пресслужба СБУ.

«Офіс» знаходився у Києві, а головна спеціалізація – «тіньове» переведення коштів з/на тимчасово окуповану територію АР Крим. Через руки зловмисників пройшли мільйони доларів США», – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, організатором схеми була група осіб із Києва та Криму. Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи (WebMoney, Qiwi, «Мир») і криптовалюту, що давало змогу уникати оподаткування, переказувати кошти анонімно і залишатися поза моніторингу відповідних установ.

Як зазначили у спецслужбі, підозрювані обійшли українське законодавство, і щоб вивести «віртуальні» гроші у готівку, конвертували їх спочатку у біткоіни. Готівку видавали в офісах фігурантів у Києві та тимчасово окупованому Севастополі.

Під час обшуку, проведеного у «київському офісі» підозрюваних, правоохоронці вилучили понад $750 тис., майже 650 тис. євро і «значні кошти» у гривні. На вилучені гроші Шевченківський районний суд Києва наклав арешт.

До слова, кіберфахівці Служби безпеки України в Луганській області заблокували роботу підпільного онлайн-обмінника, який проводив транзакції з допомогою заборонених в Україні російських платіжних систем.