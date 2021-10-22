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    Економіка та фінанси

    У Києві викрили «тіньову» схему грошових переказів в окупований Крим

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    СБУ викрила &laquo;тіньову&raquo; схему грошових переказів до тимчасово окупованого Криму - У Києві викрили «тіньову» схему грошових переказів в окупований Крим
    СБУ викрила «тіньову» схему грошових переказів до тимчасово окупованого Криму
    фото: СБУ

    На вилучені у підозрюваних гроші Шевченківський районний суд Києва наклав арешт

    Служба безпеки України викрила протиправний небанківський механізм грошових переказів в окупований Росією Крим. Про це повідомила пресслужба СБУ.

    «Офіс» знаходився у Києві, а головна спеціалізація – «тіньове» переведення коштів з/на тимчасово окуповану територію АР Крим. Через руки зловмисників пройшли мільйони доларів США», – ідеться у повідомленні.

    За даними слідства, організатором схеми була група осіб із Києва та Криму. Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи (WebMoney, Qiwi, «Мир») і криптовалюту, що давало змогу уникати оподаткування, переказувати кошти анонімно і залишатися поза моніторингу відповідних установ.

    Як зазначили у спецслужбі, підозрювані обійшли українське законодавство, і щоб вивести «віртуальні» гроші у готівку, конвертували їх спочатку у біткоіни. Готівку видавали в офісах фігурантів у Києві та тимчасово окупованому Севастополі.

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    У Києві викрили «тіньову» схему грошових переказів в окупований Крим
    У Києві викрили «тіньову» схему грошових переказів в окупований Крим
    У Києві викрили «тіньову» схему грошових переказів в окупований Крим
    У Києві викрили «тіньову» схему грошових переказів в окупований Крим
    У Києві викрили «тіньову» схему грошових переказів в окупований Крим
    У Києві викрили «тіньову» схему грошових переказів в окупований Крим
    фото: СБУ

    Під час обшуку, проведеного у «київському офісі» підозрюваних, правоохоронці вилучили понад $750 тис., майже 650 тис. євро і «значні кошти» у гривні. На вилучені гроші Шевченківський районний суд Києва наклав арешт.

    До слова, кіберфахівці Служби безпеки України в Луганській області заблокували роботу підпільного онлайн-обмінника, який проводив транзакції з допомогою заборонених в Україні російських платіжних систем.

    Теги: Крим СБУ суд гроші арешт
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    У Києві викрили «тіньову» схему грошових переказів в окупований Крим