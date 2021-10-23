«Дружина готова до президентства». Разумков розкрив таємниці свого сімейного життя

розповів про те, як його дружина відреагувала на те, що останній запобіжник до президентства знято

Колишній спікер Дмитро Разумков розповів, що останнім часом проводить мало часу зі своєю родиною. І це дуже не подобається його дружині. Про це колишній голова Верховної Ради розповів в етері каналу «Україна-24».

«Із родиною проводжу менше часу, ніж мені б цього хотілося. Головне, що менше часу, ніж хотілося б їм. Проте намагаюся знаходити час для того, щоб із дітьми сходити в кіно, погуляти чи зі старшим покататися на велосипеді», – розповів Разумков.

Також він розповів про те, як його дружина відреагувала на те, що останній запобіжник до президентства знято.

«Нормально відреагувала, звикла за стільки років», – сказав він.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

До слова, внесення питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради не підтримали шестеро нардепів «слуг народу».

Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука. Також він анонсував, що робитиме після своєї відставки.

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