Рішення РНБО: Україна безкоштовно допоможе Молдові з газом

Україна вирішила допомогти Молдові з газом для уникнення складної ситуації через шантаж з боку Росії

Газ Молдові буде поставлятися не за гроші, а наданий на певний період з умовою, що Кишинів пізніше його поверне

Україна отримала від Молдови прохання допомогти з виділенням певних обсягів газу. Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення надати цю допомогу безкоштовно. Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов під час брифінгу.

За його словами, уряд України отримав лист від прем'єра Молдови з проханням про надання допомоги певними обсягами газу для уникнення складної ситуації через шантаж з боку Росії.

«Ми прийняли рішення, що Кабмін це питання розгляне і ми таку допомогу найближчим часом зможемо надати», – заявив Данілов.

Він підкреслив, що газ Молдові буде поставлятися не за гроші, а наданий на певний період з умовою, що Кишинів пізніше його поверне.

До слова, міноборони Молдови через газову кризу загасило «вічний вогонь» (фото).

Як відомо, сьогодні Молдова запровадила режим надзвичайного стану через газову кризу.

Цього ж дня Україна пообіцяла допомогти Молдові через газовий тиск РФ.

Раніше стало відомо, що через енергетичний шантаж «Газпрому» Молдова хоче купувати польський газ через Україну.

Як повідомляв «Главком», прем’єр-міністр Молдови Наталія Гавриліца анонсувала, що Молдова, в умовах енергетичної кризи через не продовження контракту з «Газпромом» та занадто високі ціни, змушена шукати альтернативні джерела постачання природного газу. Спину пояснив, що для цього уряд проведе тендер для відбору постачальника газу, що пропонує найвигідніші умови.

Раніше повідомлялося, що представник Путіна Дмитро Козак мав здійснити візит у Кишинів щодо перемовин з приводу продовження газового контракту.

Республіка Молдова звернулася за допомогою до країн Європейського союзу після того, як російський монополіст «Газпром» скоротив постачання газу, а поточний контракт, який закінчився у вересні, був продовжений лише на місяць.