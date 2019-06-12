У Зеленського не виключають створення двопалатного парламенту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Введення двопалатного парламенту було підтримано на референдумі 2000 року, - представник Зеленського у Раді

Стефанчук зазначив, що переформатування парламенту не відбудеться найближчим часом

Представник президента Володимира Зеленського в Верховній раді Руслан Стефанчук заявив, що голова держави не виключає запровадження двопалатного парламенту. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Стефанчук зазначив, що змішана система виборів - велика біда українського парламенту.

«Велика біда українського парламенту - половинчастий підхід до його формування, тобто, змішана система виборів. В Україні вона себе не виправдала... Цю проблему можна було вирішити шляхом введення двопалатного парламенту, і таке рішення було підтримано на референдумі 2000 року... Це один з можливих варіантів , що ми будемо розглядати. Ми не готові сьогодні ігнорувати думку громадян, висловлену в 2000 році», - заявив представник Зеленського в Раді.

При цьому Стефанчук зазначив, що переформатування парламенту не відбудеться найближчим часом.

«Будуть питання, що стосуються форми парламенту: одно- або двопалатний. Але я не кажу зараз про конкретну концепцію, про те, що це все буде зроблено найближчим часом. Але якщо ми виходимо з того, що ми з важливих питань повинні обов'язково враховувати думку народу, то ми не можемо нехтувати громадською думкою, яку вже колись було висловлено. Ми і не можемо ігнорувати те, який відсоток громадян тоді за це проголосував (введення двопалатного парламенту 2000 року підтримали 82,9% виборців, - ред.). Тому в якості політико-правової підстави ми будем враховувати і той референдум», - сказав він.

Нагадаємо, раніше політична партія «Слуга народу» представила список кандидатів на позачергові вибори до Верховної ради, які повинні відбутися 21 липня 2019 року.

Як повідомлялося, Стефанчук не виключає, що Конституційний суд може визнати указ про розпуск парламенту неконституційним.