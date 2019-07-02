Гройсман: у «Європейській солідарності» нічого не зміниться за наступних п'ять років



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

Прем’єр пояснив, чому не приєднався до партії Порошенка

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що у партії «Європейська солідарність» нічого не зміниться за наступних п’ять років, інакше він би до неї приєднався.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV.

«Зараз вони (партія «Європейська солідарність» - ред) додали нових людей, залишили багато інших людей, і в принципі, я вважаю, що у цій політичній силі нічого не зміниться за наступних п'ять років. Вони як працювали до цього, так і будуть працювати після цього. Мене це не влаштовує, і тому я прийняв рішення про самостійний командний похід на вибори», - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, якби на даний момент він вірив, що у партії «Євросолідарність» можуть бути нові підходи для того, щоб робити необхідні зміни», він би приєднався до цієї політсили.

Гройсман підкреслив, що у владу повинні приходити професійні люди.

«Нехай нам ніхто не впарює «нові обличчя». Давайте конкретні рішення, давайте конкретні рецепти, несіть відповідальність», - додав він.

Раніше Порошенко пояснював, що він залишається у політиці для захисту європейського та євроатлантичного курсу України.

Нагадаємо, 9 червня 2019 партія «Європейська Солідарність», яку очолив Петро Порошенко провела з’їзд, на якому затвердила програму та оголосила першу десятку кандидатів в депутати.

На останніх президентських виборах за Петра Порошенка проголосувало 4 522 450 виборців (24,45%).

Джерело: Новое Время