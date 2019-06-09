Петро Порошенко: Тільки наша команда здатна забезпечити вступ України до ЄС і НАТО



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Ми йдемо для того, щоб забезпечувати наш рух до Євросоюзу і НАТО. Лише наша команда здатна це зробити, - Порошенко

У нашій програмі визначені чіткі часові рамки. План дій щодо членства в НАТО Україна має отримати не пізніше 2023 року, - Порошенко

Програма партії «Європейська Солідарність» передбачає чітко закріплені часові рамки для вступу України до Європейського Союзу і НАТО. І саме це буде головною метою партії у новому парламенті. Про це лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко заявив під час з’їзду партії.

«Ми йдемо не за посадами. Ми йдемо для того, щоб відстоювати нашу стратегію, захистити наші ідеї. Відстоювати наші принципи. Ми йдемо для того, щоб забезпечувати наш рух до Євросоюзу і НАТО. Лише наша команда здатна це зробити», – переконаний Петро Порошенко.

«У нашій програмі визначені чіткі часові рамки. План дій щодо членства в НАТО Україна має отримати не пізніше 2023 року. А дискусія щодо включення цього питання у порядок денний НАТО має відбутися вже на грудневому саміті НАТО – так як ми й планували. І це має бути вимога української влади», – наголосив Порошенко.

«Тоді ж у 2023 році нашими зусиллями ми досягнемо критеріїв, необхідних для країни, яка претендує на вступ до Європейського Союзу. Бо якщо виконати цю програму, Двері Євросоюзу для нас відкриті. І якщо 5 років тому всі вимовити боялися щодо перспективи членства для України, то сьогодні вони вимагають цього членства. Це – результат нашої реформи», – зазначив Петро Порошенко.

«І до кінця наступного десятиліття – я твердо наголошую – Україна має всі шанси стати повноправним членом цих двох міжнародних союзів», – переконаний лідер партії.