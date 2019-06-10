Як партія Порошенка оновила обличчя. Репортаж зі з'їзду вибори

Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко фото: Михайло Палінчак

Особлива відмінність нинішніх з'їздів — камерність і відсутність зайвого пафосу. Їх не порівняти з тими масштабними дійствами, які влаштовувались на президентських виборах

З'їзд оновленої партії Петра Порошенка «Європейська Солідарність» провели в офісі на Лаврській. Гостей пригощали бюджетними смаколиками: кава, печиво, цукерки. Сам офіс – прозорий, зі скляними перегородками і великими опен-спейсами. І хоч для колишніх мешканців Банкової такі зміни виглядають трохи некомфортними, втім, як переконують члени команди Порошенка, «мінятися доводиться усім, навіть Порошенку».

На вході кореспондент «Главкому» побачила фронтовиків Сергія Висоцького і Вікторію Сюмар. Остання, як кажуть, у команді оновленої партії відповідатиме за інформаційну кампанію «ЄС» та візуалку. А Олег Мєдвєдєв, багаторічний спічрайтер президента Порошенка, - за стратегію кампанії. Ігор Гринів, який «вів» президентську кампанію від справ відійшов, і зараз консультує кількох мажоритарників.

У черзі за кавою стояла Тетяна Чорновіл. Автор цих рядків теж прилаштувалася за нею.

Теж йдете в списку?

Не знаю. Мені вчора о 10.00 зателефонували і сказали проходити на з'їзд. І от я помила голову і прийшла, — відповіла Тетяна.



Ходять чутки, що Тетяну до списків просив взяти Олександр Турчинов, колишній голова РНБОУ, який ці вибори вирішив пропустити. Але частина діючого Кабміну (та, яка була орієнтована на Порошенка і яка не «засвітилась» в «Українській стратегії» Гройсмана, тут були - перший віце-прем'єр Степан Кубів, міністр соцполітики Павло Розенко та віце-прем'єр Іванна Климпуш-Цинцадзе. Але найцікавіше, кого на з’їзді не було. Ні Ірини Луценко, ні Олександра Грановського, ні Ігоря Кононенка – усіх тих, хто були мало не головним обличчям «старої» партійної структури. Як відомо, і Грановський, і Кононенко заявили про свій самостійний похід на мажоритарку. А щодо Луценко – тут думки розходяться. Можливо, Ірина Степанівна зовсім піде з політики…

«Ні реваншу проросійськіх сил»

Петро Порошенко корелює імідж не тільки партії, а й власний. Виступав без краватки і з накладними мікрофонами. У виступі поменшало пафосу, хоча залишилась звична для експрезидента експресія. Його промова — з точними акцентами і емоційними гачками.

Головний меседж — «Європейська Солідарність» йде в парламент, щоб не допустити реваншу проросійських сил.

«Вони кучкуються по різних колонах, шикуються, перебудовуються на марші. Та як би себе не називали різні уламки партії Януковича, суть їх одна. Це – п'ята колона. Вони ворожі до всього, чого Україна досягла впродовж п'яти років. Захистимо Україну разом!» — закликав Порошенко.

Учасники з'їзду бурхливо аплодували.

Не обійшлось без жартів: «Хтось призначає на посади кадри з « 95-го кварталу», а для нас важливіші ті, хто пройшов 95-ту бригаду».

Це був натяк на чинного командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ, генерал-лейтенант Михайла Забродського, який згодом займе місце у першій десятці списку.

Чотири жінки та два кримських татарина

Перша десятка «Європейської солідарності»

Загалом перша десятка «Європейської Солідарності» виглядає так:

П'ятий президент і лідер партії Петро Порошенко. Глава парламенту Андрій Парубій. Перший заступник голови ВР Ірина Геращенко. Ветеран АТО і командувач десантно-штурмових військ Михайло Забродський. Телеведуча і громадський діяч Софія Федина. Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу і нардеп від БПП Мустафа Джемілєв. Доброволець, волонтер, медик, начальник Медичного управління і реабілітації бійців Української добровольчої армії Яна Зінкевич. Голова Львівської ОДА Олег Синютка. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Кожен з кандидатів в депутати піднімався на сцену і мав невелику промову. Кожного зустрічали оплесками і стоячи. Особливо довго аплодували, коли на сцену виїхала Яна Зінкевич на інвалідному візку. Під кінець — вийшли всі разом.

«До речі, зверніть увагу! Яка у нас гендерно збалансована перша десятка. 40% жінок!», — сміючись, зазначив Порошенко.



Після невеличкої фотосесії окремі делегати поспішили на перекур. Кореспондентка «Главкому» підійшла до Мустафи Джамільова.

Вітаю вас! Рада, що ви будете в наступному скликанні

Я, відверто кажучи, не планував балотуватися цього разу. Мені 75 років, а тут стільки молодих людей... Але Петро Олексійович сказав : «Ти будеш в першій десятці». І я не зміг йому відмовити.

А як Петро Олексійович відреагував на те, що Рефат Чубаров пішов до Смєшка?

Це було з ним погоджено. У Петра Олексійовича можливості обмежені, не можна всіх взяти у прохідну частину. І так в першій десятці два представника кримських татар.

Як виглядає тотальне оновлення

За інформацією «Главкому», вже є і перша двадцятка партії, і навіть 40-ка. Їх оприлюднять сьогодні-завтра. Але поки що вирішили витримати паузу і подивитися, як журналісти та громадські організації сприймуть першу десятку.

Втім, вже зрозуміло, що в партії Порошенка вловили тенденцію останніх днів на тотальне оновлення. Але чи достатньо цього?

Мабуть, на це питання зараз не відповість ніхто. В експертному середовищі головною загрозою для «ЄС» Порошенка називають «Голос» Вакрчука. У Порошенка з цим твердженням згодні, але з застереженням.

«Вакарчук «відкушує» у всіх потроху: і у нас, і у «Слуги», і у Тимошенко. Але найбільше — у «Самопомочі» і Гриценка. Він їх практично знищив. Водночас «Слуга» практично зжер рейтинг «Батьківщини», - каже співрозмовник з «ЄС». - Наш виборець, вибачте за грубість, більше цінує сталеві яйця, ніж гарний голос. Йому потрібні компетентні, рішучі люди, які зможуть дати відсіч реваншистам, яких в наступному скликанні вистачатиме».

Олена Липська, для «Главкома»