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    Політика

    Як партія Порошенка оновила обличчя. Репортаж зі з'їзду

    вибори
    • Олена Липська
    • Розсилка
    <span>Лідер &laquo;Європейської солідарності&raquo; Петро Порошенко</span> - Як партія Порошенка оновила обличчя. Репортаж зі з'їзду
    Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко
    фото: Михайло Палінчак

    Особлива відмінність нинішніх з'їздів — камерність і відсутність зайвого пафосу. Їх не порівняти з тими масштабними дійствами, які влаштовувались на президентських виборах

    З'їзд оновленої партії Петра Порошенка «Європейська Солідарність» провели в офісі на Лаврській. Гостей пригощали  бюджетними смаколиками: кава, печиво, цукерки. Сам офіс – прозорий, зі скляними перегородками і великими опен-спейсами. І хоч для колишніх мешканців Банкової такі зміни виглядають трохи некомфортними, втім, як переконують члени команди Порошенка, «мінятися доводиться усім, навіть Порошенку». 

    На вході кореспондент «Главкому»  побачила фронтовиків Сергія Висоцького і Вікторію Сюмар. Остання, як кажуть, у команді оновленої партії відповідатиме за інформаційну кампанію «ЄС» та візуалку. А Олег Мєдвєдєв, багаторічний спічрайтер президента Порошенка, - за стратегію кампанії. Ігор Гринів, який «вів» президентську кампанію від справ відійшов, і зараз консультує кількох мажоритарників.

    У черзі за кавою стояла Тетяна Чорновіл. Автор цих рядків теж прилаштувалася за нею.

    Теж йдете в списку?

    Не знаю. Мені вчора о 10.00 зателефонували  і сказали проходити на з'їзд. І от я помила голову і прийшла, — відповіла Тетяна.

    Ходять чутки, що Тетяну до списків просив взяти Олександр Турчинов, колишній голова РНБОУ, який ці вибори вирішив пропустити. Але частина діючого Кабміну (та, яка була орієнтована на Порошенка і яка не «засвітилась» в «Українській стратегії» Гройсмана, тут були - перший віце-прем'єр Степан Кубів, міністр соцполітики Павло Розенко та віце-прем'єр Іванна Климпуш-Цинцадзе. Але найцікавіше, кого на з’їзді не було. Ні Ірини Луценко, ні Олександра Грановського, ні Ігоря Кононенка – усіх тих, хто були мало не головним обличчям «старої» партійної структури. Як відомо, і Грановський, і Кононенко заявили про свій самостійний похід на мажоритарку. А щодо Луценко – тут думки розходяться. Можливо, Ірина Степанівна зовсім піде з політики…

    «Ні реваншу проросійськіх сил»

    Петро Порошенко корелює імідж не тільки партії, а й власний. Виступав без краватки і з накладними мікрофонами. У виступі поменшало пафосу, хоча залишилась звична для експрезидента експресія.  Його промова — з точними акцентами і емоційними гачками.

    Головний меседж — «Європейська Солідарність» йде  в парламент, щоб не допустити реваншу проросійських сил.

    «Вони кучкуються по різних колонах, шикуються, перебудовуються на марші. Та як би себе не називали різні уламки партії Януковича, суть їх одна. Це – п'ята колона. Вони ворожі до всього, чого Україна досягла впродовж п'яти років. Захистимо Україну разом!» — закликав Порошенко.

    Учасники з'їзду бурхливо аплодували.

    Не обійшлось без жартів:  «Хтось призначає на посади кадри з « 95-го кварталу», а для нас важливіші ті, хто пройшов 95-ту бригаду».

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    Це був натяк на чинного командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ, генерал-лейтенант Михайла Забродського, який згодом займе місце у першій десятці списку.

    Чотири жінки та два кримських татарина

    Перша десятка
    Перша десятка «Європейської солідарності»

    Загалом перша десятка «Європейської Солідарності» виглядає так:

    1. П'ятий президент і лідер партії Петро Порошенко.
    2. Глава парламенту Андрій Парубій.
    3. Перший заступник голови ВР Ірина Геращенко.
    4. Ветеран АТО і командувач десантно-штурмових військ Михайло Забродський.
    5. Телеведуча і громадський діяч Софія Федина.
    6. Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу і нардеп від БПП Мустафа Джемілєв.
    7. Доброволець, волонтер, медик, начальник Медичного управління і реабілітації бійців Української добровольчої армії Яна Зінкевич.
    8. Голова Львівської ОДА Олег Синютка.
    9. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.
    10. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

    Кожен з кандидатів в депутати піднімався на сцену і мав невелику промову. Кожного зустрічали оплесками і стоячи. Особливо довго аплодували, коли на сцену виїхала Яна Зінкевич на інвалідному візку. Під кінець — вийшли всі разом.

    «До речі, зверніть увагу! Яка у нас гендерно збалансована перша десятка. 40% жінок!», — сміючись, зазначив Порошенко.

    Після невеличкої фотосесії  окремі делегати поспішили на перекур. Кореспондентка «Главкому» підійшла до Мустафи Джамільова.

    Вітаю вас! Рада, що ви будете в наступному скликанні

    Я, відверто кажучи, не планував балотуватися цього разу. Мені 75 років, а тут стільки молодих людей... Але Петро Олексійович сказав : «Ти будеш в першій десятці». І я не зміг йому відмовити.

    А як Петро Олексійович  відреагував на те, що Рефат Чубаров пішов до Смєшка?

    Це було з ним погоджено. У Петра Олексійовича можливості обмежені, не можна всіх взяти у прохідну частину. І так в першій десятці два представника кримських татар.

    Як виглядає тотальне оновлення

    За інформацією «Главкому», вже є і перша двадцятка партії, і навіть 40-ка. Їх оприлюднять сьогодні-завтра. Але поки що вирішили витримати паузу і подивитися, як журналісти та громадські організації сприймуть першу десятку. 

    Втім, вже зрозуміло, що в партії Порошенка вловили тенденцію останніх днів на тотальне оновлення. Але чи достатньо цього?

    Мабуть, на це питання зараз не відповість ніхто. В експертному середовищі головною загрозою для «ЄС» Порошенка називають «Голос» Вакрчука. У Порошенка з цим твердженням  згодні, але з застереженням.  

    «Вакарчук «відкушує» у всіх потроху: і у нас, і у «Слуги», і у Тимошенко. Але найбільше —  у «Самопомочі» і Гриценка. Він їх практично знищив. Водночас «Слуга» практично зжер рейтинг «Батьківщини»,  - каже співрозмовник з «ЄС». -  Наш виборець, вибачте за грубість, більше цінує сталеві яйця, ніж гарний голос. Йому потрібні компетентні, рішучі люди, які зможуть дати відсіч  реваншистам, яких в наступному скликанні вистачатиме».

    Олена Липська, для «Главкома»

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