Гройсман запропонував створити держагентство з розвитку туризму

На думку очільника уряду для життєздатності нового агентства достатньо близько 20 осіб

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман висунув думку, що варто створити державне агентство з розвитку туризму. Про це політик заявив під час зустрічі з представниками креативної індустрії, повідомляє ТСН. Прем'єр запропонував модернізувати роботу зі створення агентства екс-чиновнику Міністерства економічного розвитку і торгівлі і



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Фото: Главком Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман

На думку очільника уряду для життєздатності нового агентства достатньо близько 20 осіб

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман висунув думку, що варто створити державне агентство з розвитку туризму.

Про це політик заявив під час зустрічі з представниками креативної індустрії, повідомляє ТСН.

Прем'єр запропонував модернізувати роботу зі створення агентства екс-чиновнику Міністерства економічного розвитку і торгівлі і керівникові стартапу у сфері туризму Єгору Стефанишину, зазначивши, що розвиток туризму шляхом електронізації цієї сфери є найбільш перспективним напрямом.

На думку очільника уряду для життєздатності такого агентства достатньо близько 20 осіб, але набрати туди людей варто не з держслужби.

До слова, колишнім бійцям АТО допоможуть влаштуватися у галузі туризму на Закарпатті.