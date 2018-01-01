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    Гройсман запропонував створити держагентство з розвитку туризму

    На думку очільника уряду для життєздатності нового агентства достатньо близько 20 осіб
    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман висунув думку, що варто створити державне агентство з розвитку туризму. Про це політик заявив під час зустрічі з представниками креативної індустрії, повідомляє ТСН. Прем'єр запропонував модернізувати роботу зі створення агентства екс-чиновнику Міністерства економічного розвитку і торгівлі і
    • Сьогодні, 07:15
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    Прем&rsquo;єр-міністр України Володимир Гройсман
    Фото: Главком
    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман

    На думку очільника уряду для життєздатності нового агентства достатньо близько 20 осіб

    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман висунув думку, що варто створити державне агентство з розвитку туризму.

    Про це політик заявив під час зустрічі з представниками креативної індустрії, повідомляє ТСН.

    Прем'єр запропонував модернізувати роботу зі створення агентства екс-чиновнику Міністерства економічного розвитку і торгівлі і керівникові стартапу у сфері туризму Єгору Стефанишину, зазначивши, що розвиток туризму шляхом електронізації цієї сфери є найбільш перспективним напрямом.

    На думку очільника уряду для життєздатності такого агентства достатньо близько 20 осіб, але набрати туди людей варто не з держслужби.

    До слова, колишнім бійцям АТО допоможуть влаштуватися у галузі туризму на Закарпатті.

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    Володимир Гройсман туризм
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