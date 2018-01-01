Гройсман запропонував створити держагентство з розвитку туризму
- Сьогодні, 07:15
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На думку очільника уряду для життєздатності нового агентства достатньо близько 20 осіб
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман висунув думку, що варто створити державне агентство з розвитку туризму.
Про це політик заявив під час зустрічі з представниками креативної індустрії, повідомляє ТСН.
Прем'єр запропонував модернізувати роботу зі створення агентства екс-чиновнику Міністерства економічного розвитку і торгівлі і керівникові стартапу у сфері туризму Єгору Стефанишину, зазначивши, що розвиток туризму шляхом електронізації цієї сфери є найбільш перспективним напрямом.
На думку очільника уряду для життєздатності такого агентства достатньо близько 20 осіб, але набрати туди людей варто не з держслужби.
До слова, колишнім бійцям АТО допоможуть влаштуватися у галузі туризму на Закарпатті.