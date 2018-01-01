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    Події в Україні

    Колишнім бійцям АТО допоможуть влаштуватися у галузі туризму на Закарпатті

    Ініціатива дасть змогу колишнім бійцям соціалізуватися й заробляти від 6 до 15-18 тис. грн на місяць
    У Закарпатській області започатковують програму з перекваліфікації військових, які пройшли АТО, на працівників галузі туризму. Про це повідомляє експерт із туризму на Закарпатті професор Ужгородського національного університету Федір Шандор. [READ_MORE] «Ми розпочинаємо цикл лекцій з туризму для колишніх військових, які пройшли горнило
    • Сьогодні, 12:58
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    Ініціатива дасть змогу колишнім бійцям соціалізуватися й заробляти від 6 до 15-18 тис. грн на місяць

    У Закарпатській області започатковують програму з перекваліфікації військових, які пройшли АТО, на працівників галузі туризму. Про це повідомляє експерт із туризму на Закарпатті професор Ужгородського національного університету Федір Шандор.

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    «Ми розпочинаємо цикл лекцій з туризму для колишніх військових, які пройшли горнило війни на Донбасі. За бажанням колишні військовослужбовці можуть їх відвідувати та набути навичок, необхідних для подальшого працевлаштування у сфері туризму. Так, у колишній військових буде можливість знайти запитану роботу (туризм на Закарпатті розвивається швидкими темпами, наразі є дефіцит кадрів) одразу після курсу лекцій», — повідомив Шандор.

    За його словами, така ініціатива дасть змогу колишнім бійцям соціалізуватися й заробляти від 6 до 15-18 тисяч гривень на місяць. Військові  після перекваліфікації зможуть працювати гідами, менеджерами на рецепшині в туристичних комплексах.

    Набір слухачів лекцій із перекваліфікації здійснює громадська організація «Наше рідне Закарпаття».

    Раніше повідомлялося, що учасникам АТО держава надасть більше 10,5 тис. га землі на Миколаївщині.

    Джерело: Укрінформ

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