Гайдай прокоментував чутки про свою відставку

Очільник Луганської ОВА: «Я – член команди президента. Якщо він побачить мене на іншому напрямку – значить я поїду туди»

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що рішення про його ймовірні призначення на інші посади немає, проте, він готовий працювати і на іншому напрямку, якщо так визначить президент. Про це посадовець сказав «Суспільному».

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«Я – член команди президента. Якщо він побачить мене на якійсь важливій посаді на іншому напрямку фронту, значить я поїду туди, куди він мене призначить. Для того, щоб призначити кудись, там де людина працює, її з того місця треба звільнити. Я не бачу тут ніяких величезних сенсацій, але поки, що, ніяких документів нема», – сказав Гайдай.

Гайдай зазначив, що для призначення потрібно підготувати багато документів та отримати погодження, а це – довгий шлях.

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Крім того, речник президента Сергій Никифоров повідомив, що наказу про звільнення Гайдая немає.

«Я можу коментувати лише конкретні рішення, а рішення — це коли є підпис під наказом документа. А до того, всілякі спекуляції, посилання на джерела і таке інше коментувати, на жаль, не можу», – сказав Никифоров.

Раніше «Українська правда» повідомляла, що Гайдай найближчим часом може втратити свою посаду. Натомість його можуть відправити послом у Казахстан.