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Зеленський звільнив Тимошенка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський звільнив Тимошенка
Кирило Тимошенко / Telegram

Кирило Тимошенко обіймав посаду заступника керівника Офісу президента з 21 травня 2019 року

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №28/2023 про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу президента.

«Звільнити Тимошенка Кирила Владленовича з посади заступника керівника Офісу президента України згідно з поданою заявою», – йдеться в тексті указу.

Зеленський звільнив Тимошенка фото 1

Нагадаємо, що чутки про те, що Кирило Тимошенко може покинути свою посаду з’явилися минулого тижня. Очікувалося, що відповідне рішення буде прийнято в минулий четвер, 19 січня, на нараді щодо кадрових питань за участю Володимира Зеленського.

Кирило Тимошенко обіймає посаду заступника керівника Офісу президента України (тоді ще - Адміністрації президента) з 21 травня 2019 року. На Банковій він відповідав за регіональну політику і курував проєкт «Велике будівництво».

У жовтні минулого року Кирило Тимошенко став фігурантом скандалу. З’ясувалося, що він використовує як службовий автомобіль, який американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій.

Сьогодні стало відомо, що Тимошенко написав заяву про звільнення.

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Теги: Володимир Зеленський Кирило Тимошенко Офіс президента

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