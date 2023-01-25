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Костін звільнив керівників п’ятьох обласних прокуратур

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Костін звільнив керівників п’ятьох обласних прокуратур
Андрій Костін займає посаду генпрокурора з 2022 року
фото з відкритих джерел

Прокурори написали заяви на звільнення за власним бажанням

Генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення з посад керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що керівники написали заяви на звільнення за власним бажанням.

Запорізьку обласну прокуратуру очолював Віктор Приходько, Кіровоградську – Володимир Твердохліб, Полтавську – Антон Столітній, Сумську – Олексій Тубелець, Чернігівську – Сергій Василина.

Нагадаємо, 24 січня Зеленський звільнив п'ятьох голів облдержадміністрацій.

Також вчора уряд ухвалив низку кадрових рішень щодо звільнення очільників областей та заступників міністрів.

Раніше повідомлялося про звільнення Олексія Симоненка з посади заступника генпрокурора. Він їздив святкувати Новий Рік із сім'єю до Іспанії та потрапив у скандал. У період воєнного стану Симоненко їздив у відпустку за кордон, незважаючи на пряму заборону президента Володимира Зеленського. 

Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу президента. 

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Теги: відставка прокурор звільнення Андрій Костін

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