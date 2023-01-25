Костін звільнив керівників п’ятьох обласних прокуратур
Прокурори написали заяви на звільнення за власним бажанням
Генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення з посад керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Зазначається, що керівники написали заяви на звільнення за власним бажанням.
Запорізьку обласну прокуратуру очолював Віктор Приходько, Кіровоградську – Володимир Твердохліб, Полтавську – Антон Столітній, Сумську – Олексій Тубелець, Чернігівську – Сергій Василина.
Нагадаємо, 24 січня Зеленський звільнив п'ятьох голів облдержадміністрацій.
Також вчора уряд ухвалив низку кадрових рішень щодо звільнення очільників областей та заступників міністрів.
Раніше повідомлялося про звільнення Олексія Симоненка з посади заступника генпрокурора. Він їздив святкувати Новий Рік із сім'єю до Іспанії та потрапив у скандал. У період воєнного стану Симоненко їздив у відпустку за кордон, незважаючи на пряму заборону президента Володимира Зеленського.
Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу президента.
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