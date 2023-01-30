Голова Луганської ОВА Гайдай може отримати нову посаду – ЗМІ

Гайдая можуть відправити послом у Казахстан

Єрмак та Кулеба займаються пошуком нових голів ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай найближчим часом може втратити свою посаду. Про це повідомляє «Українська правда».

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«Найближчим часом посаду голови ВЦА може втратити Сергій Гайдай з Луганської області, якого хочуть відправити послом у Казахстан», – йдеться у публікації.

Із посиланням на джерела видання повідомляє, що наразі голова Офісу президента Андрій Єрмак та новопризначений заступник керівника ОП Олексій Кулеба займаються пошуком нових голів ОВА.

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Стверджується, що знайти кандидатів на вакантні місця зараз доволі непросто. Охочих очолити Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську й Сумську області не багато, оскільки ці регіони лежать саме на напрямках потенційного нового наступу російської армії.

Як повідомлялося, звільнено з посади заступника голови Одеської ОВА, якого підозрюють у хабарництві

Нагадаємо, після скандалу звільнено Олексія Симоненка з посади заступника генпрокурора.

Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу президента.

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