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Голова Луганської ОВА Гайдай може отримати нову посаду – ЗМІ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Голова Луганської ОВА Гайдай може отримати нову посаду – ЗМІ
Гайдая можуть відправити послом у Казахстан
фото з відкритих джерел

Єрмак та Кулеба займаються пошуком нових голів ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай найближчим часом може втратити свою посаду. Про це повідомляє «Українська правда».

«Найближчим часом посаду голови ВЦА може втратити Сергій Гайдай з Луганської області, якого хочуть відправити послом у Казахстан», –  йдеться у публікації.

Із посиланням на джерела видання повідомляє, що наразі голова Офісу президента Андрій Єрмак та новопризначений заступник керівника ОП Олексій Кулеба займаються пошуком нових голів ОВА.

Стверджується, що знайти кандидатів на вакантні місця зараз доволі непросто. Охочих очолити Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську й Сумську області не багато, оскільки ці регіони лежать саме на напрямках потенційного нового наступу російської армії.

Як повідомлялося, звільнено з посади заступника голови Одеської ОВА, якого підозрюють у хабарництві

Нагадаємо, після скандалу звільнено Олексія Симоненка з посади заступника генпрокурора.

Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу президента.

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Теги: кадрові зміни Казахстан прокурор Володимир Зеленський президент Андрій Єрмак Сергій Гайдай звільнення

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