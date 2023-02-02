Генпрокурор зустрівся з партнерами з США: «Втоми від України немає»

Україна разом із західними союзниками продовжує шукати шляхи покарання для воєнних злочинців

Українські дипломати разом із американськими союзниками працюють над створенням Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії та механізмів забезпечення компенсації тим, хто постраждав від злочинів РФ. Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.

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Він повідомив, що цими днями мав багато зустрічей з нашими американськими партнерами. «Серед іншого, говорили про те, що світ не покарав путіна за окупацію Криму та Донбасу у 2014-му. У 2022-му він наважився на повномасштабне вторгнення, бо розраховував на безкарність», – прокоментував розмову посадовець.

За його словами, Україна більше «не допустить безкарності», а російське керівництво має понести індивідуальну відповідальність за розв’язання жорстокої війни та всі воєнні злочини, серед яких і вчорашня трагедія в Краматорську.

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«Попри біль та гнів, не зупиняємося. Працюємо разом з нашими союзниками над створенням Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії та механізмів забезпечення компенсації тим, хто постраждав від злочинів рф», – ідеться у повідомленні.

Генпрокурор підсумував, що «так званої втоми від України немає». Натомість, є бажання шукати нові рішення для протидії агресору — як на передовій, так і на юридичному фронті.

Нагадаємо, що 1 лютого росіяни поцілили у житловий будинок у Краматорську, внаслідок чого обвалилися 2 під’їзди. На місці влучання російської ракети вже знайдено 3 загиблих і 20 поранених. Рятувальники продовжують розбирати завали.