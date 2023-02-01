Російська ракета влучила у житловий будинок у Краматорську (оновлюється)

Щонайменше двоє загиблих, під завалами досі кричать люди

У середу, 1 лютого, пізно ввечері в місті Краматорськ у житловий будинок влучила російська ракета.

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За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, щонайменше двоє загиблих і семеро поранених. «Дві години тому (тобто десь о 21:00-21:30 - прим. ред) російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста, і повністю його зруйнували. На місці працюють рятувальники, правоохоронці та комунальні служби - розбирають завали знищеного будинку. Ймовірно, що під ними можуть бути люди. Про хід рятувальних робіт повідомлятиму додатково», – написав він.

За інформацією тегерам-пабліків, обвалилися 2 під’їзди. «Повідомляють про крики людей під завалами житлового будинку, зруйнованого ворожою ракетою в Краматорську», – пишуть з місця подій.

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Є підтвердження і від Краматорської міської ради. «Ворожий обстріл Краматорська. Є поранені. На місцях працюють всі відповідні служби», – повідомляє міський голова Олександр Гончаренко. Він також додав, що «ніч буде тяжкою».

В Офісі генпрокурора уточнили, що 8 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Двоє людей загинули під завалами. Цю ж інформацію підтвердив у своєму повідомленні президент України Володимир Зеленський.

Після опівночі ДСНС повідомила, що 3 людей витягли, під завалами можуть перебувати до 10 людей.