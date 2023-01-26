Банкова повідомила про перші збиття російських ракет

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Українські захисники вже знищили кілька ракет, які окупанти запустили по Україні. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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«Є перші збиття ракет росіян», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні зранку 26 січня оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про ймовірні пуски ракет. У кількох областях екстрені відключення світла.

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У ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони.

До слова, триває 337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.