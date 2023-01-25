Україною шириться повітряна тривога
Вздовж кордону західних областей України проводяться спільні навчання РФ та Білорусі з висадки десанту
У кількох областях України лунають сирени.
Моніторингові групи повідомляють про переміщення наземних пускових установок ЗРК/РСЗВ вздовж північно-західного кордону з Білоруссю.
Інші моніторингові пабліки повідомляють, що вздовж кордону західних областей України проводяться спільні навчання РФ та Білорусі з висадки десанту з Іл-76.
Повітряна тривога зараз оголошена у таких областях:
Нагадаємо, що о 9 ранку в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Спочатку в небо піднявся літак далекого радіолокаційного стеження А-50. А згодом до нього приєднався носій ракет «Кинджал» Міг-31.
До слова, триває 336-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог, зазнаючи численних втрат, все ж не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.
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