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Україною шириться повітряна тривога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україною шириться повітряна тривога
фото ілюстративне

Вздовж кордону західних областей України проводяться спільні навчання РФ та Білорусі з висадки десанту

У кількох областях України лунають сирени. 

Моніторингові групи повідомляють про переміщення наземних пускових установок ЗРК/РСЗВ вздовж північно-західного кордону з Білоруссю.

Інші моніторингові пабліки повідомляють, що вздовж кордону західних областей України проводяться спільні навчання РФ та Білорусі з висадки десанту з Іл-76.

Повітряна тривога зараз оголошена у таких областях:

Україною шириться повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, що о 9 ранку в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Спочатку в небо піднявся літак далекого радіолокаційного стеження А-50. А згодом до нього приєднався носій ракет «Кинджал» Міг-31.

До слова, триває 336-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог, зазнаючи численних втрат, все ж не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.

Теги: тривога Білорусь Україна

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