Генштаб повідомив, ким рашисти поповнюють підрозділи

У зв’язку зі значними втратами, збільшилась кількість ворожих підрозділів, що відводяться для відновлення

Російські загарбники використовують ув'язнених з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей для поповнення своїх підрозділів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, зараз збільшилася кількість російських підрозділів, які відвели для відновлення особового складу.

«Підрозділи приватних військових кампаній змушені поповнюватися за рахунок ув'язнених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Цим особам за участь у війні проти України пропонують амністію, громадянство Російської Федерації та грошові виплати», – повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, триває сто дев’яносто п’ята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ.