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ЗСУ завдали окупантам значних втрат на Харківщині – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ завдали окупантам значних втрат на Харківщині – Генштаб
Сили оборони не допускають просування загарбників вглиб території України
фото: Генштаб

Успішні дії Сил оборони призвели до виведення з ладу переправ  в районі Херсона

Триває сто дев’яносто четверта доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Зберігається загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування і далі перебувають носії крилатих ракет морського базування «Калібр» противника. 

Протягом поточної доби ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню та понад 25 авіаційних ударів з метою ураження військових та цивільних об’єктів на території України.

Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Залиман Харківської області; Дмитрівка, Богородичне, Зайцеве, Кодема, Соледар, Яковлівка, Красногорівка Донецької області та Дорожнянка Запорізької області.

На Волинському та Поліському напрямках

Обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку

Обстрілів зазнали прикордонні райони населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.

На інших напрямках противник, задіюючи наявні засоби вогневого ураження, продовжував обстріли військової та цивільної інфраструктури, а саме:

  • на Харківському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Уди, Одноробівка, Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Борщова, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Момотове, Байрак, Слобожанське, Гусарівка, Мосьпанове та Чепіль;
  • на Слов’янському напрямку – Краснопілля, Вірнопілля, Дібрівне та Богородичне;
  • на Краматорському напрямку – Донецьке, Пискунівка, Крива Лука, Сіверськ та Спірне;
  • на Бахмутському напрямку – Миколаївка, Веселе, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кодема, Зайцеве та Майорськ;
  • на Авдіївському напрямку – Олександрівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка;
  • на Новопавлівському напрямку – Вільне Поле, Времівка, Новомихайлівка та Керменчик;
  • на Запорізькому напрямку – Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Гуляйполе, Червоне, Кам’янське.

На Південнобузькому напрямку

Противник зосереджується на обороні зайнятих раніше рубежів та позицій, продовжував обстріли в районах населених пунктів Квітневе, Шевченкове, Любомирівка, Новогригорівка, Посад Покровське, Українка, Прибузьке, Лимани, Лупареве, Мирне, Олександрівка та Таврійське.

За наявною інформацією, командування військових частин 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ проводить заходи примусового переведення особового складу строкової служби на контракт, що унеможливлює їх звільнення з військової служби протягом трьох років. Крім того, на зазначену категорію не поширюються одноразові виплати за підписання таких контрактів, що значно знижує морально-психологічний стан особового складу.

Ворог продовжує вчиняти протиправні дії в Херсонській області. Так, російські окупанти відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей.

Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, утримують визначені рубежі та не допускають просування загарбників вглиб території України.

Наші захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір’я, а на Краматорському напрямку мали тактичний успіх та вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України відбиває ракетні та авіаційні удари противника, ефективно здійснює прикриття критичних об’єктів на території України.

Протягом поточної доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала понад 15 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також інших військових об’єктів ворога.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони продовжують вогневу підтримку дій наземних угруповань військ.

За уточненими даними підтверджено втрати ворога. В результаті успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп’янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, знищено дві бойові машини. В місті Херсон уражено понад 30 військовослужбовців та 3 танки противника; а в районі Антонівського мосту і переправи знищено зенітний ракетний комплекс та шість вантажівок ворога.

Успішні дії Сил оборони призвели до виведення з ладу переправ  в районі Херсона та вчергове звели нанівець спроби агресора відновити перекидання військ через річку Дніпро.

Нагадаємо, сьогодні на Вінниччині пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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Теги: Генштаб ЗСУ

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