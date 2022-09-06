Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ вже «демілітаризували» понад 50 тис. окупантів, – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ вже «демілітаризували» понад 50 тис. окупантів, – Генштаб
Українські захисники знищили вже 4484 бойових броньованих машин
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 49 800 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 50150 (+350) осіб ліквідовано;
  • танків – 2077 (+9) од;
  • бойових броньованих машин – 4484 (+25) од;
  • артилерійських систем – 1179 (+22) од;
  • РСЗВ – 296 (+2) од;
  • засоби ППО – 156 (+0) од;
  • літаків – 236 (+0) од;
  • гелікоптерів – 207 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9);
  • крилаті ракети – 209 (+4);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19) од;
  • спеціальна техніка – 109 (+2).
Втрати окупантів станом на ранок 6 вересня
Втрати окупантів станом на ранок 6 вересня
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Читайте також:

Теги: втрати війна ЗСУ окупанти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Арестович назвав найгарячіші напрямки для далекобійної артилерії ЗСУ
Арестович назвав найгарячіші напрямки для далекобійної артилерії ЗСУ
Сьогодні, 00:15
Володимир Зеленський натякнув на нові контрнаступи ЗСУ
Зеленський розповів про множинні контрнаступи ЗСУ
Вчора, 21:46
ЗСУ на Херсонщині збили ворожий безпілотник
ЗСУ на Херсонщині збили ворожий безпілотник
Вчора, 19:37

Події в Україні

Зенітники сьогодні збили п’ять крилатих ракет та російський «Алігатор»
Зенітники сьогодні збили п’ять крилатих ракет та російський «Алігатор»
Ракетний удар по Кривому Рогу: перші подробиці (відео)
Ракетний удар по Кривому Рогу: перші подробиці (відео)
Вибухи в Харкові: постраждала житлова багатоповерхівка
Вибухи в Харкові: постраждала житлова багатоповерхівка
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 6 вересня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 6 вересня
У Харкові прогриміли вибухи
У Харкові прогриміли вибухи
Росія не хоче обмінювати полонених бойовиків «ЛНР», – Гайдай
Росія не хоче обмінювати полонених бойовиків «ЛНР», – Гайдай

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
331K
Що робив Ахметов у ніч перед війною: оприлюднено несподівані подробиці
193K
Путін у дивній позі замахнувся на символ Японії (відео)
75K
«Слишком бестолково все делаем»: Царьов визнав, що Росія програє 
72K
У кількох областях прогриміли вибухи
71K
Олігарх Новинський розказав, як патріарх Кирило відреагував на перші бомбардування Києва
47K
Саакашвілі з в'язниці повідомив погані новини для країни-терористки РФ

Новини

Українські воїни відбили наступ ворога на п’ятьох напрямках
Сьогодні, 07:17
П'ять хороших новин дня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:02
Соромно дивитися в очі українцям: окупант оцінив свої «подвиги» на війні (аудіо) 
Вчора, 20:07
Саакашвілі з в'язниці повідомив погані новини для країни-терористки РФ
Вчора, 18:55
В окупованому Маріуполі пролунав вибух: ліквідований окупант
Вчора, 18:35
«Слишком бестолково все делаем»: Царьов визнав, що Росія програє 
Вчора, 18:25

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту