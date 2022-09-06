ЗСУ вже «демілітаризували» понад 50 тис. окупантів, – Генштаб

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 49 800 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 вересня орієнтовно склали:

особового складу – близько 50150 (+350) осіб ліквідовано;

танків – 2077 (+9) од;

бойових броньованих машин – 4484 (+25) од;

артилерійських систем – 1179 (+22) од;

РСЗВ – 296 (+2) од;

засоби ППО – 156 (+0) од;

літаків – 236 (+0) од;

гелікоптерів – 207 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9);

крилаті ракети – 209 (+4);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19) од;

спеціальна техніка – 109 (+2).

Втрати окупантів станом на ранок 6 вересня Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.