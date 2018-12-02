Хто більше? Каплін потролив рекламу Тимошенко про зниження тарифів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Каплін «гарантує» зниження цін на газ у чотири рази

У Києві з’явилася реклама від імені Сергія Капліна

У Києві на біллбордах з’явилася політична реклама від імені народного депутата Сергія Капліна (БПП). Текст реклами містить обіцянку знизити тарифи на газ у чотири рази.

«Гарантую! Ціна на газ буде знижена у чотири рази», - йдеться у тексті реклами.

На біллбордах також міститься фото політика.

Зазначимо, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко обіцяє знизити для населення ціну на газ українського видобутку у два рази. Відповідне гасло розміщене на біллбордах.

Раніше Тимошенко неодноразово заявляла, що вартість українського газу, враховуючи собівартість видобутку, ренту, транспортування, податки – складає не більше 80-90 дол. за тис. кубометрів.

Також лідер «Батьківщини» зажадала скасування підвищення цін на газ для населення.

Голова фракції партії «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді Артур Герасимов заявив, що тему підвищення ціни на газ активно використовують саме ті політики-популісти, які цю проблему створили.