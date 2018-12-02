Хто більше? Каплін потролив рекламу Тимошенко про зниження тарифів
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Розсилка
У Києві з’явилася реклама від імені Сергія Капліна
У Києві на біллбордах з’явилася політична реклама від імені народного депутата Сергія Капліна (БПП). Текст реклами містить обіцянку знизити тарифи на газ у чотири рази.
«Гарантую! Ціна на газ буде знижена у чотири рази», - йдеться у тексті реклами.
На біллбордах також міститься фото політика.
Зазначимо, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко обіцяє знизити для населення ціну на газ українського видобутку у два рази. Відповідне гасло розміщене на біллбордах.
Раніше Тимошенко неодноразово заявляла, що вартість українського газу, враховуючи собівартість видобутку, ренту, транспортування, податки – складає не більше 80-90 дол. за тис. кубометрів.
Також лідер «Батьківщини» зажадала скасування підвищення цін на газ для населення.
Голова фракції партії «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді Артур Герасимов заявив, що тему підвищення ціни на газ активно використовують саме ті політики-популісти, які цю проблему створили.