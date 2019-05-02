Інцидент з Найємом в аеропорту Єревана. Дипломат попередив про небезпеку для «атовців», які вирушають до країн СНД



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Олександр Божко дві каденції пробув послом України у Вірменії

Вказівки Москви не пускати українців з російського санкційного списку, очевидно так само як і Вірменія, отримали і інші країни СНД

Випадок з Мустафою Найємом в аеропорту Єревана мав би послужити сигналом українським правоохоронцям та МЗС, щодо попередження у майбутньому подібних інцидентів з нашими громадянами в країнах СНД. Таку думку висловив Надзвичайний і повноважний посол України у Вірменії в 1996-2001, 2005-2010 рр. Олександр Божко.

На його думку, вказівки Москви не пускати українців з російського чорного списку, очевидно так само як і Вірменія, отримали і інші країни СНД.

«І можуть не лише їх затримати, а й депортувати до РФ, надто тих, хто брав участь у АТО або виступав проти окупації України росіянами», - вважає Божко.

«Поки що такої реакції не видно. Мабуть, чекають поки ще раз півень дзьобне їх у відоме місце», - додав він.

Нагадаємо, 30 квітня нардепа Мустафу Найєма намагалися не пустити до Вірменії на паспортному контролі на вимогу Російської Федерації. Тільки після з'ясування всіх обставин, які тривали дві з половиною години, «і, мабуть, втручання посла і наших служб», нардепа все-таки пустили до Вірменії з позначкою «одноразово».

Єреванська редакція «Радіо Свобода» звернулася до Служби нацбезпеки Вірменії за відповідним роз'ясненням.

Своє вибачення з приводу інциденту направив Мустафі Найему депутат вірменського парламенту, заступник голови постійної комісії Національних зборів Вірменії з міжнародних зв'язків Говганнес Іґітян.