Екс-президента Вірменії звинуватили в отриманні $3 млн хабара



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роберта Кочаряна влітку 2018 року звинуватили в поваленні конституційного ладу

Згідно з обвинувальним висновком, Кочарян отримав 3 мільйони доларів хабара від підприємця

Колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна звинувачують в отриманні хабара в особливо великих розмірах.

Про це йдеться у висновку генпрокуратури, оприлюдненому 30 квітня, повідомляє Радіо Свобода.

«Згідно з обвинувальним висновком, Кочарян отримав 3 мільйони доларів хабара від підприємця Сільви Амбарцумян, щоб дати ліцензію її компанії на гірничовидобувні роботи», – сказано в обвинувальному документі.

Нагадаємо, що екс-президент Вірменії обвинувачується в поваленні конституційного ладу країни. Крім цього Спеціальна слідча служба висунула Кочаряну обвинувачення в отриманні хабара в особливо великому розмірі.

У січні суд першої інстанції вже один раз задовольнив клопотання ССС про продовження терміну арешту Кочаряна на два місяці. Адвокати Кочаряна подали в Апеляційний суд скаргу на це рішення суду, яка 7 лютого була відхилена.

У березні суд продовжив арешт екс-президенту Вірменії Роберту Кочаряну ще на 2 місяці. Як відомо, Кочарян знаходиться під арештом з 7 грудня минулого року.