  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Екс-президента Вірменії звинуватили в отриманні $3 млн хабара

    • Розсилка
    <p>Роберта Кочаряна влітку 2018 року звинуватили в поваленні конституційного ладу</p> - Екс-президента Вірменії звинуватили в отриманні $3 млн хабара

    Роберта Кочаряна влітку 2018 року звинуватили в поваленні конституційного ладу

    Згідно з обвинувальним висновком, Кочарян отримав 3 мільйони доларів хабара від підприємця

    Колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна звинувачують в отриманні хабара в особливо великих розмірах.

    Про це йдеться у висновку генпрокуратури, оприлюдненому 30 квітня, повідомляє Радіо Свобода.

    «Згідно з обвинувальним висновком, Кочарян отримав 3 мільйони доларів хабара від підприємця Сільви Амбарцумян, щоб дати ліцензію її компанії на гірничовидобувні роботи», – сказано в обвинувальному документі.

    Нагадаємо, що екс-президент Вірменії обвинувачується в поваленні конституційного ладу країни. Крім цього Спеціальна слідча служба висунула Кочаряну обвинувачення в отриманні хабара в особливо великому розмірі.

    У січні суд першої інстанції вже один раз задовольнив клопотання ССС про продовження терміну арешту Кочаряна на два місяці. Адвокати Кочаряна подали в Апеляційний суд скаргу на це рішення суду, яка 7 лютого була відхилена.

    У березні суд продовжив арешт екс-президенту Вірменії Роберту Кочаряну ще на 2 місяці. Як відомо, Кочарян знаходиться під арештом з 7 грудня минулого року.

    Читайте також
    суд кримінал хабар арешт Вірменія президент корупція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ