Спроба недопуску нардепа Найєма до Вірменії має стати сигналом для МЗС України

Олександр Божко Надзвичайний і повноважний посол України у Вірменії в 1996-2001, 2005-2010 рр.

Олександр Божко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Народний депутат Мустафа Найєм

Поки що такої реакції українських дипломатів не видно. Мабуть, чекають поки ще раз півень дзьобне їх у відоме місце

Нещодавня спроба недопустити до Вірменії народного депутата України Мустафу Найєма на вимогу Росії і понад двогодинне утримання його в Єреванському аеропорту неабияк стривожило вірменську громадськість, вказавши на відвертий диктат Москви щодо того, кому, на її думку, дозволяється відвідувати Вірменію, а кому ні.

Поряд з іншими публікаціями у вірменських ЗМІ, цій проблемі присвятив свій матеріал також працівник вірменської редакції «Радіо Свобода» Саркіс Гарутюнян, який особисто зв'язався з українським парламентарем. Як він пише, вірменська редакція «Свободи» уже звернулася до Служби національної безпеки Вірменії за відповідним роз'ясненням. Своє вибачення з приводу інциденту направив Мустафі Найєму депутат вірменського парламенту, заступник голови постійної комісії Національних зборів Вірменії з міжнародних зв'язків Говганнес Іґітян.

Як на мене, цей прикрий випадок мав би також послужити сигналом правоохоронним українським структурам та нашому МЗС, щодо попередження у майбутньому подібних інцидентів з нашими громадянами в країнах СНД, які, очевидно так само як і Вірменія, отримали відповідні вказівки з Москви і можуть не лише їх затримати, а й депортувати до РФ, надто тих, хто брав участь у АТО або виступав проти окупації України росіянами. Поки що такої реакції не видно. Мабуть, чекають поки ще раз півень дзьобне їх у відоме місце.

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