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    Думки вголос

    Спроба недопуску нардепа Найєма до Вірменії має стати сигналом для МЗС України

    • Олександр Божко

      Надзвичайний і повноважний посол України у Вірменії в 1996-2001, 2005-2010 рр.

    • Розсилка
    <span>Народний депутат Мустафа Найєм</span> - Спроба недопуску нардепа Найєма до Вірменії має стати сигналом для МЗС України
    Народний депутат Мустафа Найєм

    Поки що такої реакції українських дипломатів не видно. Мабуть, чекають поки ще раз півень дзьобне їх у відоме місце

    Нещодавня спроба недопустити до Вірменії народного депутата України Мустафу Найєма на вимогу Росії і понад двогодинне утримання його в Єреванському аеропорту неабияк стривожило вірменську громадськість, вказавши на відвертий диктат Москви щодо того, кому, на її думку, дозволяється відвідувати Вірменію, а кому ні.

    Поряд з іншими публікаціями у вірменських ЗМІ, цій проблемі присвятив свій матеріал також працівник вірменської редакції «Радіо Свобода» Саркіс Гарутюнян, який особисто зв'язався з українським парламентарем. Як він пише, вірменська редакція «Свободи» уже звернулася до Служби національної безпеки Вірменії за відповідним роз'ясненням. Своє вибачення з приводу інциденту направив Мустафі Найєму депутат вірменського парламенту, заступник голови постійної комісії Національних зборів Вірменії з міжнародних зв'язків Говганнес Іґітян.

    Як на мене, цей прикрий випадок мав би також послужити сигналом правоохоронним українським структурам та нашому МЗС, щодо попередження у майбутньому подібних інцидентів з нашими громадянами в країнах СНД, які, очевидно так само як і Вірменія, отримали відповідні вказівки з Москви і можуть не лише їх затримати, а й депортувати до РФ, надто тих, хто брав участь у АТО або виступав проти окупації України росіянами. Поки що такої реакції не видно. Мабуть, чекають поки ще раз півень дзьобне їх у відоме місце.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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