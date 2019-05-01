Нардепа Найєма не пускали до Вірменії на вимогу Росії



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База прикордонної служби Вірменії синхронізована зі списком санкцій РФ

Ввечері 30 квітня народного депутата Мустафу Найєма намагалися не пустити до Вірменії на паспортному контролі на вимогу Російської Федерації. Про це нардеп повідомив 1 травня на своїй сторінці в Facebook.

«Вчора ввечері прилетів до Єревану на запрошення Східноєвропейського центру виступити на великому форумі з антикорупційних органів. На паспортному контролі пред'явив звичайний паспорт, оскільки поїздка не службова, а дипломатичним паспортом не зловживаю. Після тривалої перевірки офіцери повідомили, що в базі даних є позначка «заборона на в'їзд». На прохання пояснити причину, сказали, що невідомо і повідомити не можуть. Просто небажана особа», - повідомив нардеп.

Він додав, що через якийсь час прийшли ще двоє співробітників міграційної служби й пояснили, що заборона позначена не від Вірменії, а «на вимогу третьої країни».

«Я іншої такої країни не знаю», - подумав я, і, як пізніше з'ясувалося, мав рацію: у Вірменії таке вже траплялося з нашими громадянами. Заборони виставляються на вимогу Російської Федерації в рамках синхронізації бази прикордонної служби Вірменії зі списком санкцій РФ», - написав Найєм.

Після з'ясування всіх обставин «і, мабуть, втручання посла і наших служб», нардепа все-таки пустили до Вірменії з позначкою «одноразово».

«А наша консульська служба настійно порадила інформувати посольство про свої пересування, і по закінченню візиту прибути в аеропорт у супроводі посла або консула», - додав Найєм.