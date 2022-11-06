Війна РФ проти України: експерти знайшли «потенційного миротворця»

Чиновники в уряді Індії вже обговорюють, яку роль може відіграти Індія у миротворчих зусиллях

Індія розглядає можливість свого посередництва у переговорах між Росією і Україною. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на місцевих чиновників.

«Чиновники в уряді Індії вже обговорюють, яку роль може відіграти Індія у миротворчих зусиллях, коли настане час», – сказано в повідомленні.

Зазначається, що під час війни в Україні Індія непомітно допомагала в кількох ключових моментах. Цього тижня міністр закордонних справ Індії їде до Москви для зустрічей з російськими офіційними особами з економічних і політичних питань. Дипломати та експерти із зовнішньої політики уважно спостерігають, чи зможе Індія використати свій унікальний вплив як одна з найбільших країн світу, яка є другом і Сходу, і Заходу, щоб тиснути на Росію, щоб вона припинила війну в Україні.

За словами двох індійських чиновників, на початку цього року президент Франції Еммануель Макрон виступив з ідеєю проведення мирних переговорів разом із лідером Індії Нарендрою Моді. Франко-індійські зусилля так і не здійснилися. Але це показало, що Індія все більше розглядається як потенційний миротворець із доступом до обох сторін.

«Якби Росія та Україна висловили зацікавленість у посередництві нейтральної третьої сторони, – сказав Джефф М. Сміт, директор Центру азійських досліджень The Heritage Foundation, вашингтонського дослідницького інституту, – Індія була б сильним кандидатом, який заслуговує довіри в обох сторонах».

Зазначається, що незважаючи на те, що Індія утримується від прямої критики Росії, вона висловлює занепокоєння насильством і стражданнями, спричиненими вторгненням РФ.

Наголошується, що дипломатами також обговорювалася можливість здійснення спільних посередницьких зусиль Індії, Ізраїлю та ОАЕ.

Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з міністром закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкаром після зриву Росією зернової угоди. Лідери поговорили про «регіональні та глобальні проблеми, включаючи співпрацю у боротьбі з тероризмом та агресію Росії проти України».