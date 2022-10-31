Блінкен обговорив із головою МЗС Китаю війну в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен виступив за відкриті лінії зв'язку між США та КНР

Посадовці порушили питання про загрози, які становить війна для глобальної безпеки

Між держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Китаю Ван І відбулася телефонна розмова. Про це повідомляється на сайті Держдепу США.

Блінкен під час розмови з Ван І наголосив на необхідності підтримки «відкритих ліній зв'язку та відповідального управління відносинами США та КНР».

«Держсекретар порушив питання про війну Росії проти України та загрози, які вона становить для глобальної безпеки та економічної стабільності», – йдеться в повідомленні Держдепу США.

Крім України політики обговорювали погіршення гуманітарної та безпекової ситуації в Карибському басейні, зокрема йшлося про Гаїті. Ентоні Блінкен наголосив на необхідності скоординованих дій країн для підтримки гаїтянського народу.

Нагадаємо, раніше Блінкен провів переговори з міністром закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкаром після зриву Росією зернової угоди. Вони поговорили про «регіональні та глобальні проблеми, включаючи співпрацю у боротьбі з тероризмом та агресію Росії проти України».

Як відомо, 23 жовтня Сі Цзіньпіна втретє обрано генсеком комуністичної партії Китаю на п’ятирічний термін. Також на XX з'їзді компартії Китаю було представлено новий політичний комітет політбюро, до якого увійшли лояльні прихильники лідера КНР. Таким чином Сі Цзіньпін став найвпливовішим правителем Китаю з часів Мао Цзедуна.