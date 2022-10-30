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Блінкен обговорив Україну з главою МЗС Індії

Альона Боженко
glavcom.ua
Блінкен обговорив Україну з главою МЗС Індії
Блінкен обговорив Україну з Індією
фото із відкритих джерел

Дипломати обговорили регіональні та глобальні проблеми

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з міністром закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкаром після зриву Росією зернової угоди. Про це повідомляється на сайті Держдепу США.

За інформацією відомства, лідери поговорили про «регіональні та глобальні проблеми, включаючи співпрацю у боротьбі з тероризмом та агресію Росії проти України».

Блінкен заявив, що припинення Росією своєї участі в зерновій угоді перетворює продовольство на зброю, посилюючи гуманітарні кризи.

«Будь-які дії Росії, спрямовані на те, щоб зірвати цей критично важливий експорт зерна, по суті є заявою про те, що люди в усьому світі платитимуть більше за їжу або голодувати», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

Зауважимо, що за інформацією Мінінфраструктури, Україна не має наміру припиняти роботу «зернового коридору», незважаючи на заяви Росії про вихід із «Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів».

Разом з тим президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо працює на голод на кількох континентах.

Також президент США Джо Байден заявив, що Росія «збільшить голод у світі», заблокувавши зернову угоду.

Теги: Ентоні Блінкен експорт росія Індія президент переговори харчування

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