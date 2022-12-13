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Іран отримав від України сигнал щодо наслідків від співробітництва з РФ – Кулеба

Юрій Лящук
glavcom.ua
Іран отримав від України сигнал щодо наслідків від співробітництва з РФ – Кулеба
Іран отримає негативні наслідки від співпраці з РФ
фото: EPA

Україна намагається загальмувати, а в перспективі і зупинити співробітництво Росії та Ірану у військовій сфері

Україна дала чіткий сигнал Ірану, що наслідки від співробітництва з країною-агресором Росією будуть вищими, ніж будь-яка вигода. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Наразі вживаються певні кроки – як дипломатичні, так і по лінії розвідувальних органів – щоб максимально загальмувати, а в перспективі і зупинити співробітництво Росії та Ірану у військовій сфері. Ми довели до Ірану дуже простий і чіткий сигнал – негативні наслідки від дій України та її партнерів у відповідь на співробітництво з Росією будуть набагато вищими, ніж будь-яка вигода. Вони це почули, подивимось на їхні дії в найближчий місяць», – сказав він.

Раніше стало відомо, що Іран планує обмежити радіус дії ракет, які передаватиме РФ, тому що боїться міжнародної негативної реакції.

Поставки іранських балістичних ракет до Росії можуть порушити резолюцію Ради безпеки ООН і запустити механізм «зворотного удару», який відновить санкції ООН проти Ірану. Це стало б значною проблемою для Ірану та Росії, стверджують джерела.

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Теги: росія санкції Іран війна Україна Дмитро Кулеба

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