Іран може обмежити дальність балістичних ракет при передачі Росії: названо причину

Постачання іранських балістичних ракет до Росії можуть порушити резолюцію Ради Безпеки ООН

Іран має намір обмежити дальність балістичних ракет, які країна планує надати Росії для війни в Україні, побоюючись міжнародної реакції. Про це повідомляє Axios.

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За словами ізраїльських чиновників, постачання іранських балістичних ракет до Росії можуть порушити резолюцію Ради Безпеки ООН та запустити механізм, який знову накладе санкції ООН на Іран.

Відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН, прийнятої у 2015 році в рамках ядерної угоди, країнам не дозволяється передавати або отримувати від Ірану балістичні ракети та безпілотники з дальністю понад 300 кілометрів та корисним навантаженням понад 500 кілограмів до жовтня 2023 року.

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Раніше було оприлюднено недоліки іранських «дронів-камікадзе».

Нагадаємо, триває 292 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України. Протягом доби окупанти завдали шість ракетних ударів, чотири з яких – по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, а також здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню міста Херсон.