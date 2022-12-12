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Влада Ірану стратила ще одного учасника антиурядових протестів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влада Ірану стратила ще одного учасника антиурядових протестів
З вересня в Ірані тривають протести
фото ілюстративне

Активісти у соціальних мережах розкритикували страту Рахнаварда як «злочинну дію» духовенства

Сьогодні в Ірані було публічно страчено місцевого жителя Маджида Реза Рахнаварда, який брав участь в антиурядових протестах. Чоловіка звинуватили у вбивстві двох співробітників сил безпеки. Про це повідомляє Reuters.

Це вже друга за останній тиждень страта демонстрантів, які вийшли на протест проти теократичного режиму Ірану.

Видання із посиланням на місцеві ЗМІ зазначило, що іранський режим звинуватив Рахнаварда у вбивстві двох членів добровольчого ополчення «Басидж»" та пораненні ще чотирьох людей.

«Маджид Реза Рахнавард був публічно повішений сьогодні вранці (12 грудня — ред.) у священному шиїтському місті) Мешахді. Він був засуджений до смертної кари за «ведення війни проти Бога» після того, як зарізав двох співробітників сил безпеки», — повідомило судове інформаційне агентство Mizan.

Активісти у соціальних мережах розкритикували страту Рахнаварда як «злочинну дію» духовенства.

«Вони дозволили матері Рахнаварда відвідати його, і взагалі не говорили про страту. Вона пішла з усмішкою та надією, що її сина скоро звільнять. Сьогодні вранці вона приїхала, коли вбивці її сина ховали його мертве тіло», – зазначив один із користувачів Twitter.

Нагадаємо, 8 грудня повідомлялось, що іранські силовики стратили першого демонстранта, затриманого під час масштабних протестів у країні, викликаних смертю 22-річної Махси Аміні.

Також влада Ірану засудила до смертної кари футболіста за «пропаганду війни проти Бога».

Як раніше повідомлялося,  протести в Ірані перейшли у гарячу фазу. Поліція повсюдно використовує вогнепальну зброю, що, проте, не лише не втихомирює маніфестантів, а, згідно з останніми даними, лише збільшує кількість людей, що виходять на вулиці проти влади аятол.

Також повідомлялося, що протести у Ірані почалися після того, як 22-річна іранка курдського походження Аміні померла 16 вересня, через три дні після її арешту в Тегерані «поліцією моралі» за нібито порушення ісламського дрес-коду для жінок. Гнів народу спалахнув на її похороні і швидко переріс у найбільшу хвилю протестів, що потрясли Ісламську республіку майже за три роки. Протести досі тривають, їх підживлює громадське обурення репресіями, які влада застосовує щодо протестувальників.

Згідно з інформацією правозахисників, щонайменше 326 осіб, у тому числі 43 дитини, були вбиті силами безпеки Ірану під час загальнонаціональних протестів. 

 

Теги: влада поліція протест Іран смертна кара

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