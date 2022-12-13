Історія з ОАСК завершилась, а історія реформ триває – Зеленський (відео)

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 293-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до народу

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що історія Окружним адміністративним судом Києва (ОАСК) завершилась, а історія реформ триває навіть під час війни.

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«Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні був дуже плідний день для України. В різних аспектах. Маємо дуже хороші новини з Франції – сьогодні там відбулися дві конференції на підтримку України. Перший їхній результат – €1 млрд допомоги нашій стійкості, передусім енергетиці. Кожного дня здобуваємо для України нові сили, щоб пройти цю зиму, і я дякую всім, хто працює заради цього і хто допомагає нашій державі.

Маємо сьогодні й рішення інших країн, окрім Франції, – Чехії, Іспанії, Швейцарії – про надання додаткових пакетів підтримки. Італійський Сенат ухвалив рішення щодо збройної підтримки. Норвегія готує нову програму підтримки нашої держави й людей... Сьогодні я брав участь в обох конференціях у Парижі. Перша стосувалася більшою мірою наших міждержавних відносин. Другий форум був орієнтований на бізнес Франції. Українські урядовці представили французьким підприємцям можливості для інвестування в Україну уже зараз, коли війна ще триває, і після нашої перемоги.

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Обговорили й те, що можемо додатково зробити для посилення нашої держави на європейському рівні. Перша леді України сьогодні у Франції презентує гуманітарні проекти нашим партнерам. Те, що може бути зроблено максимально швидко для підтримки у сфері медицини, освіти та гуманітарної допомоги нашим людям, зокрема через Фундацію Олени. І я вдячний усім французам за підтримку України – не лише політичну, не лише оборонну й санкційну, що життєво важливо. Але й за те, що ми однаково сприймаємо необхідність захищати цінність людського життя, гідність людини й ті гуманітарні можливості, які кожному й кожній дає сучасний світ.

Говорив із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Подякував за рішення щодо €18 млрд для України в наступному році та за збільшення Європейського фонду миру на €2 млрд. Ці кошти можуть значно допомогти нам зберігати соціальну стабільність. Готуюся й до участі в засіданні Європейської ради 15 грудня.

Щойно звернувся до парламенту й народу Нової Зеландії – країни, яка принципово підтримує нас із перших тижнів повномасштабної російської агресії. Розказав про нашу формулу миру, про спеціальний саміт, який ми скликаємо для реалізації нашої формули. І закликав Нову Зеландію взяти на себе лідерство в підтримці на міжнародному рівні одного з пунктів формули миру – того, який стосується екологічної безпеки й розмінування. Нова Зеландія – одна з тих країн, яка розуміє, що руйнація навколишнього природного середовища дорівнює руйнації життя, і яка може допомогти дипломатичній мобілізації свого регіону заради того, щоб реалізувати українську формулу миру.

І ще одне. Сьогодні я підписав ухвалений Верховною Радою закон про ліквідацію ОАСК – Окружного адміністративного суду Києва. Ця історія завершилась. А історія реформ триває – триває навіть під час такої війни. Я дякую всім, хто працює заради України! Я дякую всім, хто воює заради нашої незалежності! Хто зараз на фронті, кому зараз важко. Ми вас підтримуємо. Ми у вас дуже сильно віримо. Слава всім нашим воїнам! Слава нашому незламному народу! Слава Україні!» – сказав Зеленський.

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До слова, триває 293 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.