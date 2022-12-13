Данілов повідомив, чи пристане РФ на пропозицію Зеленського вивести війська на Різдво

Данілов: «Звичайно, на Різдво можуть бути якісь дива, але, на жаль, це не стосується Росії»

Росія навряд чи погодиться на вчорашню пропозицію президента Володимира Зеленського щодо виведення своїх військ з території України на Різдво. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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«Звичайно, на Різдво можуть бути якісь дива, але, на жаль, це не стосується Росії. Ми розуміємо, що вони нікуди не підуть... Але ми змусимо ворога покинути всю нашу територію, включаючи Крим», – наголосив Данілов.

Нагадаємо, 12 грудня президент України Володимир Зеленський під час виступ перед лідерами країн G7 запропонував Росії розпочати виведення своїх військ із території України вже на Різдво. Таким чином, Москва покаже свої щирі наміри.

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Триває 293 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.