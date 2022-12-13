Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Усе – на армію». Соратник Зеленського розповів, за рахунок чого тримається економіка

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Усе – на армію». Соратник Зеленського розповів, за рахунок чого тримається економіка
Кожна копійка податків, сплачена українцями, йде на армію
фото з відкритих джерел

«Приблизно 40% видатків державного бюджету покривається нашими міжнародними партнерами»

Бюджет України в період війни наповнюють міжнародні донори, операції з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) та податки. Про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів у інтерв’ю «Главкому».

«Загалом якщо брати структуру державного бюджету, то приблизно 40% видатків покривається нашими міжнародними партнерами за рахунок зовнішніх кредитів і грантів. Все, що йде на соціальні виплати, бюджетні програми у сфері охорони здоров’я, освіти, обслуговування боргу, робиться за їхній рахунок», – розповів Данило Гетманцев.

Ще близько 10% видатків держбюджету, за словами нардепа, покривається за рахунок внутрішнього фінансування – через операції з ОВДП, які купуються Нацбанком або розміщуються на регулярних аукціонах.

«Решта – те, що наша країна заробляє у вигляді бюджетних податків і неподаткових надходжень – витрачається на сектор оборони та безпеки. Повністю. Тому ми і можемо зараз абсолютно щиро говорити, що кожна копійка податків, сплачена людиною, – йде на армію, а кожна копійка, вкрадена у вигляді несплаченого податку, – вкрадена у армії», – пояснив головний фінансист парламенту.

Якщо брати пенсії, то Україна переважно (на дві третини) фінансує їх самостійно за рахунок єдиного соціального внеску, надходження від якого зросли на 21% за 11 місяців цього року проти аналогічного періоду минулого року.

«Щодо решти соціальних видатків, включаючи трансферт з державного бюджету Пенсійному фонду, то переважна частина фінансується за рахунок міжнародної допомоги», – додав нардеп.

Раніше соратник Зеленського розповів, на яку міжнародну допомогу розраховує Україна у 2023 році

Нагадаємо, наразі в Україні, незважаючи на війну, спостерігається перевиконання надходжень до бюджету від внутрішніх податків у порівнянні з попереднім роком. Так, за 11 місяців цього року до держбюджету зібрали на 11% більше податків, ніж за цей же період минулого року.

Однак щодо податку на прибуток, то його, на жаль, далі буде ще менше, і з цим треба змиритися, каже Гетманцев. 

При цьому держава за рік заробила тільки 15% від запланованих коштів від грального бізнесу, при цьому гроші практично всі йдуть на утримання комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Читайте також: Данило Гетманцев: 40% видатків держбюджету України покривають міжнародні партнери
Теги: податки гроші держава фінансування Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У проєкті передбачено виділення $6 млрд на стримування Росії в Європі
США погодили рекордний оборонний бюджет: на що розраховувати Україні
7 грудня, 09:23
Уряд Чорногорії виділив Україні 11% власного військового бюджету
Чорногорія виділила Україні частину свого військового бюджету
6 грудня, 03:57
Путін підписав надто оптимістичний бюджет
Бюджет Росії не потягне витрат на війну – британська розвідка
11 грудня, 10:43

Економіка

«Усе – на армію». Соратник Зеленського розповів, за рахунок чого тримається економіка
«Усе – на армію». Соратник Зеленського розповів, за рахунок чого тримається економіка
Соратник Зеленського розповів, на яку міжнародну допомогу розраховує Україна у 2023 році
Соратник Зеленського розповів, на яку міжнародну допомогу розраховує Україна у 2023 році
Депутат оприлюднив сенсаційні дані податкових надходжень під час війни
Депутат оприлюднив сенсаційні дані податкових надходжень під час війни
Єврокомісія виділить €30 млн на закупівлю LED-ламп для України
Єврокомісія виділить €30 млн на закупівлю LED-ламп для України
Угорщина розблокувала надання Україні €18 млрд. ЄС довелося піти на поступки
Угорщина розблокувала надання Україні €18 млрд. ЄС довелося піти на поступки
Відновлення енергосистеми: Шмигаль анонсував нову допомогу від Франції
Відновлення енергосистеми: Шмигаль анонсував нову допомогу від Франції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Новий ракетний удар: ЗСУ повідомили, що може стати мішенню ворога
65K
Президент Чехії заявив, що змінив своє ставлення до Путіна
38K
Через війну росіяни отримали алкогольний «сюрприз» від Китаю
22K
Лідери G7 анонсували покарання для Путіна: пропагандисти б'ються в істериці
12K
Тривога в Україні: РФ перекинула до Білорусі винищувачі
11K
Зеленський підірвав мережу анекдотом про одеських євреїв та НАТО (відео)

Новини

Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
Сьогодні, 16:03
Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Сьогодні, 10:37
Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
Вчора, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
Вчора, 12:53
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Вчора, 07:11

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту