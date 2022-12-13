«Усе – на армію». Соратник Зеленського розповів, за рахунок чого тримається економіка

«Приблизно 40% видатків державного бюджету покривається нашими міжнародними партнерами»

Бюджет України в період війни наповнюють міжнародні донори, операції з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) та податки. Про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів у інтерв’ю «Главкому».

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«Загалом якщо брати структуру державного бюджету, то приблизно 40% видатків покривається нашими міжнародними партнерами за рахунок зовнішніх кредитів і грантів. Все, що йде на соціальні виплати, бюджетні програми у сфері охорони здоров’я, освіти, обслуговування боргу, робиться за їхній рахунок», – розповів Данило Гетманцев.

Ще близько 10% видатків держбюджету, за словами нардепа, покривається за рахунок внутрішнього фінансування – через операції з ОВДП, які купуються Нацбанком або розміщуються на регулярних аукціонах.

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«Решта – те, що наша країна заробляє у вигляді бюджетних податків і неподаткових надходжень – витрачається на сектор оборони та безпеки. Повністю. Тому ми і можемо зараз абсолютно щиро говорити, що кожна копійка податків, сплачена людиною, – йде на армію, а кожна копійка, вкрадена у вигляді несплаченого податку, – вкрадена у армії», – пояснив головний фінансист парламенту.

Якщо брати пенсії, то Україна переважно (на дві третини) фінансує їх самостійно за рахунок єдиного соціального внеску, надходження від якого зросли на 21% за 11 місяців цього року проти аналогічного періоду минулого року.

«Щодо решти соціальних видатків, включаючи трансферт з державного бюджету Пенсійному фонду, то переважна частина фінансується за рахунок міжнародної допомоги», – додав нардеп.

Раніше соратник Зеленського розповів, на яку міжнародну допомогу розраховує Україна у 2023 році.

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Нагадаємо, наразі в Україні, незважаючи на війну, спостерігається перевиконання надходжень до бюджету від внутрішніх податків у порівнянні з попереднім роком. Так, за 11 місяців цього року до держбюджету зібрали на 11% більше податків, ніж за цей же період минулого року.

Однак щодо податку на прибуток, то його, на жаль, далі буде ще менше, і з цим треба змиритися, каже Гетманцев.

При цьому держава за рік заробила тільки 15% від запланованих коштів від грального бізнесу, при цьому гроші практично всі йдуть на утримання комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.