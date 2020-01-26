Як і всюди на Заході, найбільшим інвестором у нас має бути не іноземець, а маленький українець, – журналіст



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Саме так відбувається в цивілізованому світі – Портников

Надійним джерелом величезних фінансових надходжень будуть не закордонні власники, а кошти звичайних громадян України, вкладені у вітчизняні пенсійні фонди, банки, акції та інші як державні, так і недержавні цінні папери.

Про це розповів український журналіст, публіцист, громадський діяч Віталій Портников в ефірі програми «Суботній політклуб», яка 25 січня 2020 року вийшла в ефір телевізійного каналу Еспресо.TV.

«Я завжди казав просту річ. Треба зрозуміти – і це те, чого не усвідомлює Володимир Зеленський, не усвідомлюють люди, які знаходяться в його команді – всі успіхи, які досягли західні економіки, після того, звичайно, як був план Маршала, після того як була побудована така система, каркас цих економік, відбуваються за рахунок внутрішніх інвестицій. Найбільший інвестор економіки німецької – звичайні німці, французької – звичайні французи», – зазначив він.

За словами Портникова, це відбувається завдяки «надходженням до пенсійних фондів, купівлі державних облігацій позик самим громадянами, податків, інтенсивної банківської діяльності».

«Німецький пенсіонер – це в сукупності більший інвестор німецької економіки, ніж усі західні інвестори, які можуть прийти сюди в Україну, тому що люди тримають свої гроші у пенсійних фондах з молодості до старості. І ці гроші не забирають, тому що збираються на них після 60 років подорожувати світом, отримувати якісну медичну допомогу, допомагати своїм дітям, купувати нове житло на березі моря», – наголосив Портников.

Однак для цього в країні мають бути дуже надійні банки й пенсійні фонди, котрим би довіряли вкладники й де вони б не боялися десятками років тримати власні заощадження. Також має працювати загальнодоступний ринок цінних паперів, додав журналіст.

«Якщо такої системи не буде, якщо звичайний українець не стане інвестором української економіки – про що чомусь не думає жодна урядова команда, яка сюди приходить, – ніяка «няня» (інвестиційна, – ред.), ніяка «Мері Попінс» нам не допоможе. Головним інвестором української економіки має стати маленький українець», – підсумував Портников.